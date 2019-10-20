Инцидент после боя Багаутинова и Жумагулова. Скриншот со страницы Ярослава Степанова https://www.instagram.com/p/B30D1CGornd/

20 октября 2019, 16:20

Поединок с участием дагестанского бойца закончился дракой фанатов

Болельщики устроили потасовку на турнире по смешанным единоборствам в Сочи после того, как дагестанский боец Али Багаутинов проиграл бой сопернику из Казахстана. Сам Багаутинов решил обжаловать решение судей.

Бой между дагестанским бойцом Али Багаутиновым и спортсменом из Казахстана Жалгасом Жумагуловым состоялся 19 октября в Сочи на турнире по ММА Fight Nights Global 95.

Двое из трех судей пришли к выводу, что Багаутинов, выступавший ранее в UFC, проиграл бой, сообщает сегодня "Российская газета", отмечая, что для Багаутинова это поражение стало седьмым в карьере.

После поединка между представителями команд Багаутинова и Жумагулова возник конфликт, который перерос в массовую потасовку. Несколько человек пытались перелезть через ограду в октагон, другие участники конфликта пытались этому помешать. В результате потасовки никто не пострадал, сообщают "Махачкалинские известия".

Видео инцидента опубликовал сегодня ночью на своей странице в Insagram спортивный журналист Ярослав Степанов. На кадрах видно, как несколько человек пытаются перелезть через ограду, другие сдерживают их. Во время возникшей потасовки несколько болельщиков наносят своим оппонентам удары руками.

Видео набрало к 16.20 мск 5,9 тысячи просмотров, под ним размещено 68 комментариев. Авторы некоторых из них сочли инцидент незначительным. "Шумно поговорили, и всё", - констатировал, в частности, vitalii138.

Пользователь erbolat.zhetybayev, утверждающий, что присутствовал при инциденте, заверил, что массовой драки не было. "Кто-то просто хотел залезть в октагон и поздравить... но не всех, естественно, не пустили охрана или тому подобное", - написал он. "Достойно примите поражение. Зачем после боя кулаками махать", - посоветовал болельщикам gabit_ali.

Авторы других комментариев поспорили о том, было ли справедливым решение присудить победу Жумагулову.

Сам 34-летний Багаутинов после поединка заявил, что подаст апелляцию. "Я не нахожу слов, честно говоря. Все специалисты говорят, что я выиграл. [...] Мы с моей командой будем подавать апелляцию", - приводит сегодня его слова "Спорт-Экспресс", отмечая, что пересмотр результатов поединков "крайне редкая история в ММА".

Примечание:

"Болельщики призвали чеченского бойца уйти из спорта после смерти соперника",  "Спортивные журналисты объяснили долгое расследование драки Нурмагомедова", "Пользователи соцсетей раскритиковали Нурмагомедова за встречи с Путиным и Кадыровым".

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