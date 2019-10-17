Семья Хабиба Нурмагомедова дистанцировалась от избиения Мирзаева

17 октября 2019, 15:36

Хабиб Нурмагомедов и его родственники "абсолютно непричастны" к жестокому избиению спортсмена Расула Мирзаева, прокомментировал двоюродный брат Нурмагомедова видеозапись инцидента. Пользователи соцсетей переключились на дискуссию о роли Хабиба Нурмагомедова в истории с избиением.

Как писал "Кавказский узел", 31 декабря 2016 года чемпион мира по боевому самбо, боец ММА Расул Мирзаев был сильно избит в собственной квартире. Из-за травм он приостанавливал спортивную карьеру на полгода. 15 октября на Telegram-каналах и в YouTube было опубликовано видео жестокого избиения Мирзаева. Пользователи соцсетей назвали избиение "позором для дагестанцев" и обсудили, имеет ли к этому отношение боец ММА Хабиб Нурмагомедов.

В 2017 году Расул Мирзаев рассказал, что на него напали вскоре после конфликта в ночном клубе с людьми, которые проявили неуважение к спутнику Мирзаева, Артему Лобову. В клубе, по словам Мирзаева, к ним подошли "какие-то молокососы, якобы приятели Хабиба Нурмагомедова", которые "вели себя по-хамски". Артем Лобов – спарринг-партнер ирландского бойца Конора Макгрегора, одного из соперников Нурмагомедова.

Родственники Хабиба Нурмагомедова не имеют отношения к избиению Расула Мирзаева, прокомментировал опубликованное видео двоюродный брат Хабиба Умар Нурмагомедов.

"Наша семья к этому абсолютно непричастна. Это было, когда Расул Мирзаев сидел с Артемом Лобовым, ребята начали докапываться до Артема, он дал им сдачи. Причастности нашей семьи нет. Наоборот, Хабиб говорил Расулу: "Будь осторожен, эти ребята хотят что-то сделать с тобой", - приводит сегодня слова Умара Нурмагомедова "Спорт-Экспресс".

На кадрах опубликованного видео человек в синей куртке удерживает другого, лежащего на полу с залитым кровью лицом. Автор видео бьет лежащего дубинкой и пинает ногой, требуя извинений. Человек на полу говорит, что уже извинился, но его продолжают бить, говоря, чтобы извинялся еще. "Еще раз ты хоть одного пацана ущемишь", - говорит автор видео. За что именно он требует извинений, этот человек не поясняет. В конце ролика продолжительностью чуть больше минуты третий участник избиения держит в руках металлическую цепь. Адвокат Игорь Запоточный, представляющий интересы Расула Мирзаева, подтвердил, что на видео показано избиение этого спортсмена.

Пользователи соцсетей сменили акцент диспута на причастность Хабиба к инциденту

Видео избиения Мирзаева, размещенное 15 октября на странице "Дагестан online" в Facebook, набрало по состоянию на 15.33 мск 99 комментариев. Авторы некоторых из них продолжили дискуссию об участии в инциденте знакомых Нурмагомедова.

"[Люди из окружения Хабиба Нурмагомедова] особо и не скрывали, что они это сделали", - написал, в частности, Симон Наджимэ. "Зачем Хабиба вмешивать, он-то при чем?" - возразил Саид Абдулаев.

"Я не думаю, что эти [люди] спрашивали у Хабиба, пойти им избить толпой Расула или нет. Это их личный конфликт в клубе, и они сами решили пойти на такое. Хабиба не нужно впутывать", - согласилась Мира Замира.

Публикация видео на YouTube-канале "Телеканал 360" набрала к 15.33 мск более 41 тысячи просмотров, под ней размещено 403 комментария. Авторы многих новых комментариев также переключились с обсуждения видео на дискуссию о роли Хабиба Нурмагомедова в этой истории.

"У Хабиба с одним из [людей на видео] множество фото", - написал пользователь JO TV. "Они знакомыми могут быть, но все равно это же не доказывает, что за этим стоит Хабиб", - парировал Borz MMA.

"Имя Хабиба специально связали с этими людьми", - предположил Strong man. "Хабиб мой земляк, и гордость берёт за него, но вот подобные поступки не красят ни его, ни кого бы то ни было", - прокомментировал "Р По".

Некоторые пользователи высказали мнение, что Нурмагомедову стоит отреагировать на публикацию видео. Мнение о том, что Нурмагомедову следует "ответить на это (публикацию)", высказал, в частности, пользователь MMA For Masses.

"Хабиб, успокой своих фанатов, даже не верится, что ты не в курсе был", - заочно обратился к Нурмагомедову пользователь с ником Кей Альтос. "Кей Альтос, какие фанаты? Знакомые это его были", - возразил Freddie #Criminal.

"Эти якобы сторонники Хабиба в первую очередь не делают чести самому Хабибу", - высказал свое мнение пользователь "Простой гражданин". "Я, конечно, осуждаю такой поступок, который позорит Кавказ и тем более мусульман. Но прошло с тех пор 3 года... А сейчас кто-то закидывает это видео", - обратил внимание пользователь с ником Аслан Асланыч.

Хабиб Нурмагомедов, по состоянию на 15.33 мск, не прокомментировал на своей странице в Instagram опубликованное видео избиения Расула Мирзаева и версии пользователей соцсетей.

На "Кавказском узле" опубликованы биографии Расула Мирзаева, Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.