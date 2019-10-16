Мирзаев Расул. Фото http://poliksal.ru/proishestviya/158237-rasul-mirzaev-poslednie-novosti-na-7-yanvarya-postradavshiy-opoznal-odnogo-iz-obidchikov.html

16 октября 2019, 16:31

Пользователи соцсетей негативно отреагировали на видео избиения Расула Мирзаева

Публикация видео жестокого избиения бойца ММА Расула Мирзаева вызвала резонанс в соцсетях. Комментаторы назвали избиение "позором для дагестанцев" и обсудили, имеет ли к этому отношение боец Хабиб Нуррмагомедов.

Как писал "Кавказский узел", 31 декабря 2016 года чемпион мира по боевому самбо, боец смешанных единоборств Мирзаев был сильно избит в собственной квартире. Из-за полученных травм он приостанавливал спортивную карьеру на полгода.

Нападавшие на Мирзаева не найдены

На видео, опубликованном в Youtube вчера, 15 октября, человек в синей куртке удерживает другого, лежащего на кафельном полу с залитым кровью лицом. Автор видео бьет лежащего дубинкой и пинает ногой, требуя извинений. Человек на полу говорит, что уже извинился, но его продолжают бить, говоря, чтобы извинялся еще. "Еще раз ты хоть одного пацана ущемишь", - говорит автор видео. За что именно он требует извинений, этот человек не поясняет. В конце видео продолжительностью 72 секунды третий участник избиения держит в руках металлическую цепь.

Адвокат Игорь Запоточный, представляющий интересы Расула Мирзаева, подтвердил, что на появившемся в интернете видео запечатлено избиение этого спортсмена. Запоточный раскритиковал следствие. "Несмотря на то, что все лица, причастные к настоящему преступлению, установлены и, как утверждают органы предварительного следствия, объявлены в федеральный розыск, непонятно по какой причине до настоящего времени их местонахождение не установлено и они не задержаны", - процитировал 15 октября адвоката "Спорт-Экспресс".

На сайте Следственного комитета России по состоянию на 15.10 мск 16 октября не появилось комментариев относительно этого заявления Игоря Запоточного.

Пользователи соцсетей осудили нападение

Большинство пользователей соцсетей в комментариях к видео резко раскритиковали тех, кто избил Мирзаева. "Как я ненавижу, когда вот так, толпой избивают и считают себя справедливыми решителями судеб", - отметила Александра Иванова в группе "Крик Дагестана" в соцсети "ВКонтакте". "Толпой на одного. Почему этих <...> не посадили?" - выразил удивление gulnari1_mma, комментируя публикацию пользователя _unknown_rus.

Скриншот комментария к видео избиения Мирзаева, https://youtu.be/0Kdwb8aSGgo"Надо же... Напали на него в 2016-м, а видео всплыло только что", - написал zaursultan в комментариях в дагестанской группе djigitx в Instagram.

Видео вызвало резонанс не только в дагестанских группах в соцсетях. Там, в частности, оставили комментарии пользователи, позиционирующие себя как дагестанцы. "Кавказский узел" не может проверить, кто из комментаторов действительно живет в Дагестане.

"Это позор для нас дагестанцев. Конечно, нас будут ненавидеть, не будут брать на работу <...> из-за такого рода зверей", - написал Гора Горыныч. под публикацией видео избиения Мирзаева на Youtube-канале "Телеканал 360". "Трусливый гнусный поступок! Позор Кавказа и своих родителей!" - написал Руслан Кумбиев. "В Дагестане нужен Рамзан [Кадыров], он быстро усмирил бы этих зверушек", - считает Рамадан Махцаев.

Пользователь Facebook Рашид Доммайчы Салпагаров отметил, что люди на видео ведут себя не по-мусульмански. "В Коране ясно написано, что нельзя бить человека по лицу!" - написал он в группе "Другой Нальчик". "Эх, позорные джигиты вы. Толпа, бита, травмат, цепь. Не мусульмане вы", - написал Альбек Ирмикбаев комментариях на Youtube-канале Grishin 888. "Почему старшие братья-мусульмане не объявили их обществу? Из-за таких людей и не любят парней с Кавказа, которые своими руками вершат беспредел и потом ходят на намаз", - отметил там же пользователь Павел Павел.

Скриншот комментария к видео избиения Мирзаева, https://youtu.be/0Kdwb8aSGgoПользователь Youtube Axs Men заявил, что после этого видео стал еще больше уважать Мирзаева. "Мужественный парень. На нем живого места нет, но он не сдается. <...> Многие бы на его месте на коленях прощения просили бы, а его держат, чтобы он не встал", - написал он.

К 16.31 мск 16 октября публикация в группе djigitx в Instagram собрала 1,8 тысячи просмотров и 23 комментария, а на странице _unknown_rus - 76 просмотров. Публикация в группе "Крик Дагестана" в соцсети "ВКонтакте" собрала 2,9 просмотров и 21 комментарий. Публикация видео на Youtube-канале "Телеканал 360" собрала 18,6 тысячи просмотров и 226 комментариев, а на Youtube-канале Grishin 888 - 41,9 тысячи просмотров и 858 комментариев. Широкого обсуждения в дагестанских группах в соцсетях видео не вызвало.

Мирзаев связал нападение с конфликтом между Хабибом и Конором

Комментаторы поспорили, принадлежат ли избивавшие Мирзаева к кругу дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова. "Я больше не фанат Хабиба, потому что вокруг его друзья-хулиганы", - написал на Youtube-канале Grishin 888 Ислан Одилов. "Хабиба не надо впутывать сюда, типа они его друзья!" - возразил Андрей Воронин.

Скриншот комментария к видео избиения Мирзаева, https://youtu.be/0Kdwb8aSGgoРанее Расул Мирзаев рассказал, что на него напали после конфликта в ночном клубе с людьми, которые проявили неуважение к спутнику Мирзаева Артему Лобову.

В начале апреля 2018 года известный дагестанский боец ММА Хабиб Нурмагомедов имел незначительный конфликт с россиянином Артемом Лобовым - бойцом из команды бойца Конора Макгрегора, спровоцировавшим Нурмагомедова оскорбительными высказываниями о нем. Лобов не стал повторять оскорбления в лицо бойцу из Дагестана при личной встрече. Чтобы заступиться за друга, Макгрегор прилетел в Нью-Йорк и устроил нападение на автобус с бойцами UFC, в котором находился и Нурмагомедов.

"Ко мне из Европы приехали друзья. В том числе Артем Лобов, спарринг-партнер Конора Макгрегора. Пригласил их в клуб. Там к ним подошли какие-то молокососы, якобы приятели Хабиба Нурмагомедова. Вели себя по-хамски. <...> Я мог бы ребят прямо там поучить. Но отпустил, не хотел разборок", - процитировал Мирзаева "Спорт-Экспресс" в публикации от 27 октября 2017 года.

По словам Мирзаева, малознакомая девушка, попросившаяся ночевать в его квартире, ночью открыла дверь и впустила трех вооруженных людей в капюшонах. "Из Дагестана привезли оружие. Люди готовились! На меня навалились сверху. Приставили пистолет ко лбу <...> Когда думали, что я уже без сознания, прозвучала фраза: "Цепь неси". Тут я вскочил, они этого вообще не ожидали! Одного с себя скинул. Обернулся и увидел, что другой метит мне в голову из травмата. <...> Выстрелил - попал в плечо. Я к нему рванул. Он начал удирать, выронил пистолет. Видя это, второй навел на меня оружие, передернул затвор. Я спрятался за угол. Спугнул их, наверное, вот и убежали", - сообщил Расул Мирзаев.

Расул Мирзаев получил широкую известность после того, как ему предъявили обвинение по делу о смерти студента Ивана Агафонова, с которым спортсмен повздорил возле ночного клуба. Приговор был вынесен в ноябре 2012 года - несмотря на протесты семьи убитого, Мирзаеву дали два года тюрьмы и освободили в зале суда, засчитав срок ареста в изоляторе, говорится в биографической справке о Расуле Мирзаеве, подготовленной "Кавказским узлом". На "Кавказском узле" также опубликована биография Хабиба Нурмагомедова.

Примечание:

"Трагедия в Грозном выявила проблемы с организацией боев ММА", "Дагестанские бойцы MMA поддержали флешмоб в защиту имама Шамиля", "Спортивные журналисты объяснили долгое расследование драки Нурмагомедова".

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