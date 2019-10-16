Пользователи соцсетей негативно отреагировали на видео избиения Расула Мирзаева

16 октября 2019, 16:31

Публикация видео жестокого избиения бойца ММА Расула Мирзаева вызвала резонанс в соцсетях. Комментаторы назвали избиение "позором для дагестанцев" и обсудили, имеет ли к этому отношение боец Хабиб Нуррмагомедов.

Как писал "Кавказский узел", 31 декабря 2016 года чемпион мира по боевому самбо, боец смешанных единоборств Мирзаев был сильно избит в собственной квартире. Из-за полученных травм он приостанавливал спортивную карьеру на полгода.

Нападавшие на Мирзаева не найдены

На видео, опубликованном в Youtube вчера, 15 октября, человек в синей куртке удерживает другого, лежащего на кафельном полу с залитым кровью лицом. Автор видео бьет лежащего дубинкой и пинает ногой, требуя извинений. Человек на полу говорит, что уже извинился, но его продолжают бить, говоря, чтобы извинялся еще. "Еще раз ты хоть одного пацана ущемишь", - говорит автор видео. За что именно он требует извинений, этот человек не поясняет. В конце видео продолжительностью 72 секунды третий участник избиения держит в руках металлическую цепь.

Адвокат Игорь Запоточный, представляющий интересы Расула Мирзаева, подтвердил, что на появившемся в интернете видео запечатлено избиение этого спортсмена. Запоточный раскритиковал следствие. "Несмотря на то, что все лица, причастные к настоящему преступлению, установлены и, как утверждают органы предварительного следствия, объявлены в федеральный розыск, непонятно по какой причине до настоящего времени их местонахождение не установлено и они не задержаны", - процитировал 15 октября адвоката "Спорт-Экспресс".

На сайте Следственного комитета России по состоянию на 15.10 мск 16 октября не появилось комментариев относительно этого заявления Игоря Запоточного.

Пользователи соцсетей осудили нападение

Большинство пользователей соцсетей в комментариях к видео резко раскритиковали тех, кто избил Мирзаева. "Как я ненавижу, когда вот так, толпой избивают и считают себя справедливыми решителями судеб", - отметила Александра Иванова в группе "Крик Дагестана" в соцсети "ВКонтакте". "Толпой на одного. Почему этих <...> не посадили?" - выразил удивление gulnari1_mma, комментируя публикацию пользователя _unknown_rus.

"Надо же... Напали на него в 2016-м, а видео всплыло только что", - написал zaursultan в комментариях в дагестанской группе djigitx в Instagram.

Видео вызвало резонанс не только в дагестанских группах в соцсетях. Там, в частности, оставили комментарии пользователи, позиционирующие себя как дагестанцы. "Кавказский узел" не может проверить, кто из комментаторов действительно живет в Дагестане.

"Это позор для нас дагестанцев. Конечно, нас будут ненавидеть, не будут брать на работу <...> из-за такого рода зверей", - написал Гора Горыныч. под публикацией видео избиения Мирзаева на Youtube-канале "Телеканал 360". "Трусливый гнусный поступок! Позор Кавказа и своих родителей!" - написал Руслан Кумбиев. "В Дагестане нужен Рамзан [Кадыров], он быстро усмирил бы этих зверушек", - считает Рамадан Махцаев.

Пользователь Facebook Рашид Доммайчы Салпагаров отметил, что люди на видео ведут себя не по-мусульмански. "В Коране ясно написано, что нельзя бить человека по лицу!" - написал он в группе "Другой Нальчик". "Эх, позорные джигиты вы. Толпа, бита, травмат, цепь. Не мусульмане вы", - написал Альбек Ирмикбаев комментариях на Youtube-канале Grishin 888. "Почему старшие братья-мусульмане не объявили их обществу? Из-за таких людей и не любят парней с Кавказа, которые своими руками вершат беспредел и потом ходят на намаз", - отметил там же пользователь Павел Павел.

Пользователь Youtube Axs Men заявил, что после этого видео стал еще больше уважать Мирзаева. "Мужественный парень. На нем живого места нет, но он не сдается. <...> Многие бы на его месте на коленях прощения просили бы, а его держат, чтобы он не встал", - написал он.

К 16.31 мск 16 октября публикация в группе djigitx в Instagram собрала 1,8 тысячи просмотров и 23 комментария, а на странице _unknown_rus - 76 просмотров. Публикация в группе "Крик Дагестана" в соцсети "ВКонтакте" собрала 2,9 просмотров и 21 комментарий. Публикация видео на Youtube-канале "Телеканал 360" собрала 18,6 тысячи просмотров и 226 комментариев, а на Youtube-канале Grishin 888 - 41,9 тысячи просмотров и 858 комментариев. Широкого обсуждения в дагестанских группах в соцсетях видео не вызвало.

Мирзаев связал нападение с конфликтом между Хабибом и Конором

Комментаторы поспорили, принадлежат ли избивавшие Мирзаева к кругу дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова. "Я больше не фанат Хабиба, потому что вокруг его друзья-хулиганы", - написал на Youtube-канале Grishin 888 Ислан Одилов. "Хабиба не надо впутывать сюда, типа они его друзья!" - возразил Андрей Воронин.

Ранее Расул Мирзаев рассказал, что на него напали после конфликта в ночном клубе с людьми, которые проявили неуважение к спутнику Мирзаева Артему Лобову.

В начале апреля 2018 года известный дагестанский боец ММА Хабиб Нурмагомедов имел незначительный конфликт с россиянином Артемом Лобовым - бойцом из команды бойца Конора Макгрегора, спровоцировавшим Нурмагомедова оскорбительными высказываниями о нем. Лобов не стал повторять оскорбления в лицо бойцу из Дагестана при личной встрече. Чтобы заступиться за друга, Макгрегор прилетел в Нью-Йорк и устроил нападение на автобус с бойцами UFC, в котором находился и Нурмагомедов.

"Ко мне из Европы приехали друзья. В том числе Артем Лобов, спарринг-партнер Конора Макгрегора. Пригласил их в клуб. Там к ним подошли какие-то молокососы, якобы приятели Хабиба Нурмагомедова. Вели себя по-хамски. <...> Я мог бы ребят прямо там поучить. Но отпустил, не хотел разборок", - процитировал Мирзаева "Спорт-Экспресс" в публикации от 27 октября 2017 года.

По словам Мирзаева, малознакомая девушка, попросившаяся ночевать в его квартире, ночью открыла дверь и впустила трех вооруженных людей в капюшонах. "Из Дагестана привезли оружие. Люди готовились! На меня навалились сверху. Приставили пистолет ко лбу <...> Когда думали, что я уже без сознания, прозвучала фраза: "Цепь неси". Тут я вскочил, они этого вообще не ожидали! Одного с себя скинул. Обернулся и увидел, что другой метит мне в голову из травмата. <...> Выстрелил - попал в плечо. Я к нему рванул. Он начал удирать, выронил пистолет. Видя это, второй навел на меня оружие, передернул затвор. Я спрятался за угол. Спугнул их, наверное, вот и убежали", - сообщил Расул Мирзаев.

Расул Мирзаев получил широкую известность после того, как ему предъявили обвинение по делу о смерти студента Ивана Агафонова, с которым спортсмен повздорил возле ночного клуба. Приговор был вынесен в ноябре 2012 года - несмотря на протесты семьи убитого, Мирзаеву дали два года тюрьмы и освободили в зале суда, засчитав срок ареста в изоляторе, говорится в биографической справке о Расуле Мирзаеве, подготовленной "Кавказским узлом". На "Кавказском узле" также опубликована биография Хабиба Нурмагомедова.