Уроженка Кабардино-Балкарии пожаловалась на угрозы силовиков

02 октября 2019, 20:49

Жительница Москвы Регина Мигирова рассказала правозащитникам "Мемориала", что вооруженные силовики сломали дверь в ее квартиру, угрожали насилием и уголовным преследованием. Они расспрашивали Мигирову о связях с подозреваемым в финансировании терроризма уроженцем Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 30-летняя Регина Мигирова пропала в Москве, после того как силовики рано утром ворвались к ней в московскую квартиру, сломав дверь. Брат пропавшей Ярослав Мигиров обратился за помощью в Правозащитный центр "Мемориал".

Регина Мигирова нашлась, она лично явилась в "Мемориал" и рассказала о произошедшем. По ее словам, вооруженные автоматами и пистолетами силовики ворвались к ней около 04.40 мск, причем выламывать дверь они стали, даже не попытавшись позвонить. Силовики не представились, и Мигирова вместе с подругой, которая в то утро оказалась в ее квартире, в панике попытались выпрыгнуть с балкона второго этажа. Однако на улице их караулил человек с автоматом, который предупредил, что будет стрелять на поражение, рассказала Мигирова.

Силовиков интересовала информация о муже Мигировой Жахонгире Мамасалиеве, брак с которым она заключила по мусульманским канонам. Интересовались, состоял ли тот в каких-либо религиозных или иных организациях, переводил ли кому-нибудь деньги. Мигирова ответила, что он уехал две недели назад, не сказав, куда направляется. Мамасалиев ни в каких организациях не состоял, деньги никому не переводил и не ходил в мечеть, заявила Мигирова. Она пояснила, что вместе с мужем они ведут светский образ жизни.

Силовики также спрашивали, знакома ли она с уроженцем Кабардино-Балкарии Алимом Бегиевым, которого недавно задержали по обвинению в финансировании терроризма. Мигирова ответила отрицательно, говорится в публикации на сайте "Мемориала" от 1 октября.

27 сентября Следком сообщил о задержании девяти человек, обвиняемых в финансировании террористической организации. Обыски и задержания прошли в Москве, Московской области, Кабардино-Балкарии и Дагестане. Всего в группе, созданной для финансирования терроризма, состояли около 30 человек, считают следователи. Организатором схемы по сбору денег для боевиков в Сирии и Ираке следствие считает уроженца Кабардино-Балкарии Алима Бегиева.

Во время допроса силовики, по словам Мигировой, не позволили ей связаться с родными или адвокатом, оскорбляли ее - в том числе за принятие ислама, - угрожали заключением и даже изнасилованием. Подруге Мигировой не разрешили одеться, она оставалась в нижнем белье. Сама Мигирова нуждалась в приеме лекарства, но силовики, как она утверждает, дали ей это сделать лишь через час. Все время допроса женщины, по словам Мигировой, находились под дулами автоматов.

В присутствии понятых был проведен обыск. Силовики разбросали вещи, но ничего не изъяли, сообщила Регина Мигирова. Уходя, они потребовали дать подписку о неразглашении и пригрозили, что "закроют" в случае жалоб куда-либо, заявила уроженка Кабардино-Балкарии.

Правозащитный центр "Мемориал" попросил прокуратуру проверить законность действий силовиков.

На сайтах Управления МВД по Москве и городской прокуратуры к 20.49 мск 2 октября не появилось информации о допросе и обыске у Мигировой.

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"

*(организация признана террористической и запрещена в России судом).