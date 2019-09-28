Задержание по делу о финансировании ИГ. Кадр видео Следственного комитета https://www.youtube.com/watch?v=wfTBj2eRx70

28 сентября 2019, 21:17

"Коммерсант" раскрыл детали дела о финансировании ИГ*

Организатором схемы по сбору денег для боевиков в Сирии и Ираке следствие считает уроженца Кабардино-Балкарии Алима Бегиева. Его связывают с переправкой миллионов рублей боевикам через республики Северного Кавказа.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября Следком сообщил о задержании девяти человек, обвиняемых в финансировании террористической организации. Обыски и задержания прошли в Москве, Московской области, Кабардино-Балкарии и Дагестане. Всего в группе, созданной для финансирования терроризма, состояли около 30 человек, считают следователи.

Алим Бегиев жил в Москве, работая продавцом подержанных мобильных телефонов в торговом центре "Горбушка". Согласно версии силовиков, в 2015 году он пытался попасть в Сирию через Египет, но этому плану помешал взрыв самолета А321 «Когалымавиа» над Синайским полуостровом.

31 октября 2015 года самолет Airbus A321 "Когалымавиа", выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, взорвался над Египтом. На борту находились 224 человека, все они погибли. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство"*.

У Бегиева и еще ряда россиян, находившихся в Египте в то время, возникли проблемы с местными правоохранительными органами. Уроженец Кабардино-Балкарии был вынужден вернуться в Россию. Следствие считает, что Алим Бегиев все же успел встретиться в Египте с представителями ИГ* и по их рекомендации занялся поиском денег для боевиков, пишет сегодня "Коммерсант".

Для вербовки членов группы использовались молельная комната в торговом центре и группа в WhatsApp. По данным СК, Бегиев инициировал обсуждения видеороликов о событиях в Сирии и Ираке, чтобы участники группы постепенно проникались радикальными идеями, затем предлагал им присягнуть ИГ*, а затем привлекал "новобранцев" к сбору денег. Среди тех, кто занимался сбором средств, были уроженцы Северного Кавказа, в частности Чечни, и выходцы из Центральной Азии.

Собранные в Москве деньги иногда отправляли боевикам и их родственникам напрямую, но чаще организовывалась переправка наличности в Дагестан и Кабардино-Балкарию - там деньги вносились на счета, к которым имели доступ боевики.

Суммы исчислялись миллионами рублей: при обыске только у одного из участников группы изъяли 5 миллионов. В Сирии и Ираке боевики приобретали на эти деньги автомобили, которые использовались во время боевых действий или для террористических атак, отмечает издание.

С начала года в 17 регионах России, в том числе на Северном Кавказе, были выявлены законспирированные ячейки запрещенной в России судом террористической группировки "Исламское государство", сообщили 17 сентября в МВД. 

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России судом.

Примечание:

"Уроженка Кабардино-Балкарии объявлена в розыск по делу о вербовке боевиков", "Пять человек заподозрены в подготовке терактов в Чечне и Дагестане", "Житель Кабардино-Балкарии приговорен к 6 годам тюрьмы за пособничество ИГ*".

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