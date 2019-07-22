Житель Кабардино-Балкарии приговорен к 6 годам тюрьмы за пособничество ИГ*

Северо-Кавказский военный суд признал виновным жителя Кабардино-Балкарии Мухаммеда Каншокова в пособничестве запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", сообщили в суде. Осужденный вины не признал и намерен обжаловать приговор, заявил адвокат.

По версии следствия, в 2015 году подсудимый организовал встречу двух знакомых, один из которых скрывался от силовиков по подозрению к причастности к боевикам, а другой - поддерживал идеологию ИГ*. Последний впоследствии был приговорен к шести годам тюрьмы, а первому знакомому Каншоков в ноябре 2015 года также передал продукты питания, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Северо-Кавказского военного суда.

Суд сегодня признал Мухаммеда Каншокова виновным по статье "Пособничество террористической организации" и приговорил к шести годам колонии общего режима. Такое же наказание в прениях запрашивал для подсудимого гособвинитель. Находившегося под подпиской о невыезде Каншокова взяли под стражу в зале суда, сообщил корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на оглашении приговора.

После задержания осужденный с 26 марта по 24 июня 2018 года находился в СИЗО, а также с 25 июня 2018 года по 23 апреля 2019 года - под домашним арестом - это время будет зачтено в срок наказания, уточнили в суде резолютивную часть приговора. Дело Каншокова рассматривалось с марта, состоялось 16 судебных заседаний, следует из картотеки, размещенной на сайте суда.



Защита заявила, что намерена обжаловать приговор. "Будем обжаловать приговор после получения его полного текста" - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Каншокова, уточнив, что подсудимый вину в ходе процесса не признавал.

Как молодежь на Северном Кавказе попадает под влияние экстремистов и что нужно делать властям для противодействия радикализации, рассказывается на простых примерах в мультфильме "Выбор есть! Как предотвратить радикализацию на Северном Кавказе", созданном Центром анализа и предотвращения конфликтов.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 9 июля суд в Москве признал виновными жителя Кабардино-Балкарии и двух уроженцев Таджикистана в участии и вербовке в ИГ*, а также в попытке организации терактов, и назначил сроки от 10 до 15 лет.

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России судом.