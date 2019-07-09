09 июля 2019, 13:57

Житель Кабардино-Балкарии приговорен к 13 годам тюрьмы за участие в ИГ*

Суд в Москве признал виновными жителя Кабардино-Балкарии и двух уроженцев Таджикистана за участие и вербовку в ИГ*, а также попытку организации терактов и назначил сроки от 10 до 15 лет.

Три сторонника запрещенной в России судом организации "Исламское государство" приговорены к длительным срокам за участие в террористическом сообществе, вербовку в нее, а также попытку совершения нескольких терактов в Москове и области, со ссылкой на Московский окружной военный суд сообщает сегодня «Интерфакс». По данным агентства, Анзор Тлупов был приговорен к 13 годам лишения свободы, а Манучехр и Бахтовар Туйчиевы получили по 10 и 15 лет колонии строгого режима соответственно.

В момент задержания летом 2018 года подсудимые пытались уничтожить составляющие взрывчатых веществ, информирует сегодня ТАСС. По данным издания, Анзор Тлупова является жителем Кабардино-Балкарии, а два брата Туйчиева – уроженцы Таджикистана. До судебного рассмотрения подсудимые находились под арестом, проинформировало агентство 9 июня 2018 года.

На сайте Московского военного суда на 13.30 мск сегодня нет данных о вынесении приговора по данному делу. Согласно информации, размещенной на сайте суда, всем троим осужденным вменялась статья «организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», а Тлупов и Бахтовар Туйчиев также обвинялись по статьям: «покушение на незаконный оборот взрывчатых веществ», «организация террористического сообщества и участие в нем», «покушение на террористический акт». Бахтовару Туйчиеву также инкриминировалась статья «содействие террористической деятельности».

Как молодежь на Северном Кавказе попадает под влияние экстремистов и что нужно делать властям для противодействия радикализации, рассказывается на простых примерах в мультфильме "Выбор есть! Как предотвратить радикализацию на Северном Кавказе", созданном Центром анализа и предотвращения конфликтов.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 16 мая жительница Лескенского района Кабардино-Балкарии была объявлена в розыск по подозрению в том, что занималась вербовкой в ряды террористов, а потом уехала к боевикам в Сирию.

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России судом.

Примечание:

"Аналитики спрогнозировали активизацию вербовщиков ИГ* на Северном Кавказе", "Пять человек заподозрены в подготовке терактов в Чечне и Дагестане", "Правозащитники рассказали об угрозе активизации вооруженного подполья в Чечне".

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