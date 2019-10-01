Уроженка Кабардино-Балкарии пропала в Москве после визита силовиков

01 октября 2019, 22:44

30-летняя Регина Мигирова пропала в Москве после того, как ее увезли в неизвестном направлении силовики, рано утром ворвавшиеся в ее московскую квартиру, сообщил брат женщины Ярослав Мигиров.

29-летний уроженец Кабардино-Балкарии Ярослав Мигиров за помощью в поиске сестры обратился в Правозащитный центр "Мемориал". Он рассказал, что Регина позвонила ему сегодня в пять часов утра и сообщила, что группа лиц - частично в гражданской одежде, частично в камуфлированной форме, некоторые в масках - ломают дверь в московскую квартиру, где она проживает.

По словам Ярослава Мигирова, после этих слов сестра перестала отвечать, но трубку положила не сразу, и мужчина услышал, что неизвестные ворвались в квартиру и увезли ее в неизвестном направлении. После этого брату несколько часов не удавалось связаться с Региной - она не поднимала трубку. Около 11:30 Ярослав дозвонился до сестры, и та сказала: "Миграционная служба ошиблась, всё хорошо, выйду - перезвоню", после чего положила трубку. Однако Регина так и не перезвонила, и брату неизвестно, где она находится.

"Регина живёт в Москве около пяти лет, снимает квартиру, всё это время никаких вопросов у ФМС к ней не было. Не ясно, что заставило «сотрудников миграционной службы» ломать дверь квартиры и увозить её в неизвестном направлении, не давая возможности связаться с близкими. Нам неизвестно, предъявили ли они документы, дающие им право на силовое проникновение в квартиру, а также в чём обвиняют девушку", - говорится в опубликованном сегодня на сайте ПЦ "Мемориал" сообщении.

Ранее "Кавказский узел" писал о задержании рано утром 19 декабря 2018 года в московском общежитии свыше 100 человек, среди которых были выходцы из Чечни, Ингушетии, Дагестана и Кабардино-Балкарии. Их после фотографирования и снятия отпечатков пальцев отпустили. Задержанные рассказывали, что силовики вели себя грубо, а к некоторым применяли физическую силу.