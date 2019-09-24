Один из убитых в Чегеме похоронен в Дагестане

24 сентября 2019, 20:11

На кладбище села Косякино под Кизляром похоронен Магомед Курбаналиев, убитый при спецоперации 18 сентября в городе Чегеме. Курбаналиев рос в неблагополучной семье, а его брат осужден за причастность к боевикам, сообщили местные власти.

Как писал "Кавказский узел", во время контртеррористической операции в кабардино-балкарском городе Чегеме 18 сентября силовики оцепили частный дом, в котором, по их данным, находились боевики. В ответ на предложение сдаться прозвучали выстрелы, сообщил НАК. В перестрелке были убиты два человека, которые, по версии ФСБ, планировали теракт.

О личностях убитых следствие сообщило лишь, что, по предварительным данным, один из убитых – местный житель 1995 года рождения, а второй – уроженец "соседней республики" 1999 года рождения. По данным силовиков, убитые были членами ячейки запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

О похоронах убитого 18 сентября на окраине Чегема 20-летнего Магомеда Курбаналиева говорится в сегодняшнем сообщении на сайте администрации Кизляра. В нем также приводится информация о семье убитого и рассказ матери о сыновьях.

Магомед Курбаналиев был выходцем Цунтинского района Дагестана, его похоронили 22 сентября на кладбище села Косякино Кизлярского района. Похороны Курбаналиева организовала его мать, 36-летняя Шахрузат Давудова.

По словам женщины, у нее семеро детей от нескольких браков. Сейчас она живет в дачном обществе «Золотая долина» на окраине Кизляра. Убитого в Чегеме Магомеда женщина родила в первом браке, он получил лишь несколько классов образования.

Старший брат Магомеда Курбаналиева Давуд отбывает срок в тюрьме. По словам Шахрузат Давудовой, Давуда оклеветали, подбросив ему оружие.

Женщина рассказала, что в последний раз видела Магомеда Курбаналиева 7 сентября. «Он редко бывал дома, все время выезжал на заработки. В последний раз приехал из Махачкалы и сказал, что женился, и буквально через несколько дней стал собирать сумку, сказал, что за ним должны приехать», - сообщила Шахрузат Давудова.

По словам женщины, утром 7 сентября Магомед буквально убежал из дома, так как мать не хотела его отпускать. «Потом звонил, говорил, что приедет, что все в порядке. Я даже показывала людям в форме нашу переписку. Не знаю, как мой сын без документов мог попасть из Дагестана в Кабардино-Балкарию. У него не было с собой никаких документов», - рассказала Шахрузат Давудова.

По данным отдела опеки горадминистрации Кизляра, проживающие с Шахрузат Давудовой дети находятся в «группе риска», некоторые из них имеют проблемы с правоохранительными органами, отмечается в сообщении кизлярской горадминистрации.

Отметим, в этом же сообщении без ссылок на источники указано, что вторым убитым в Чегеме 18 сентября 24-летний Хасан Байзулаев из города Тырныауз Эльбрусского района КБР .

Ранее имена убитых официально не озвучивались. При этом Telegram-канал «Северный Кавказ» (пишет о происшествиях, политике, работе силовых структур, культуре и истории регионов Северного Кавказа, имеет 4911 подписчиков) еще 18 сентября сообщил, что при спецоперации в Чегеме были убиты житель Кизляра Магомед Курбаналиев и житель города Тырныауз Хасан Байзулаев. При этом Telegram-канал также не указывал источников своей информации. "Кавказский узел" пока не располагает подтверждением этой информации.