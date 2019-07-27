Грузинские политологи усмотрели политический подтекст в преследовании Хазарадзе

27 июля 2019, 04:55

Правящая партия опасается, что политическая активность обвиненного в легализации более 16 миллионов долларов Мамуки Хазарадзе, подкрепленная его финансовыми возможностями, позволит ему создать мощное оппозиционное движение, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 24 июля учредителям "TBC банка" Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе были предъявлены обвинения в легализации 16,754 миллиона долларов. 26 июля суд назначил им по 239 тысяч долларов залога и запретил покидать Грузию без разрешения прокуратуры. Ограничение на зарубежные поездки абсурдно, поскольку Хазарадзе и Джапаридзе занимают руководящие должности в консорциуме развития Анаклии, который осуществляет строительство глубоководного порта в Грузии и ведут переговоры с зарубежными инвесторами, заявила защита. Дело "ТВС банка" изначально было направлено против Хазарадзе, чей конфликт с Бидзиной Иванишвили может отпугнуть инвесторов от проекта порта Анаклия, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Дело "ТВС банка" было возбуждено 2 августа 2018 года. По версии следствия, в апреле-мае 2008 года банк выдал почти 17 миллионов долларов в кредит двум финансовым компаниям, приближенным к Хазарадзе. В тот же день эта сумма была перечислена на личные счета Хазарадзе и его заместителя Бадри Джапаридзе. В 2012 году банк освободил от кредитных обязательств эти две компании, утверждают следователи.

Мамука Хазарадзе и Барди Джапаридзе 26 июля заявили, что отказываются от занимаемых постов в консорциуме Анаклия, реализующем проект по строительству порта на побережье Черного моря, передает "Грузия-онлайн".

"Я отстранюсь от председательства, Бадри покинет пост зампредседателя, чтобы раз и навсегда закончились спекуляции... Мы это делаем лишь для того, чтобы проект не остановился, и никто нас не обвинил в том, что он остановился из-за нас", - цитирует Хазарадзе издание. По словам Хазарадзе, изменения в совете управляющих консорциума произойдут на следующей неделе.

Хазарадзе преследуют по политическим мотивам, считает депутат парламента от партии «Единое национальное движение» Саломе Самадашвили. Власти хотят "устранить потенциального политического противника" и "уничтожить проект по строительству порта Анаклия", - сказала Самадашвили в эфире «Рустави 2» (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Мамука Хазарадзе заявлял, что возможной причиной давления на него является строительство глубоководного порта Анаклия, которое осуществляет его компания с декабря 2017 года на Черноморском побережье Грузии. Порт должен стать частью морского коридора из Китая в Европу. Правительство Грузии инвестирует в строительство 100 миллионов долларов, тогда как стоимость проекта в целом оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Дело "ТВС банка" направлено только против Хазарадзе, чей конфликт с Бидзиной Иванишвили может отпугнуть инвесторов от проекта, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Депутат парламента от оппозиционной партии «Европейская Грузия» Георгий Канделаки отметил, что события вокруг Хазарадзе и сказываются не только на реализации проекта порта Анаклия, но и приводят к нестабильности в банковской системе и, как следствие, в падению курса лари.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе опроверг заявления политиков, отметив стратегическое значение проекта по строительству порта Анаклия. «Не пытайтесь связать эти две темы между собой», - сказал он в эфире грузинской телекомпании «Имеди». По его мнению, политики на этой теме стараются заработать очки.

Вице-спикер парламента от правящей партии «Грузинская мечта-Демократическое движение» Георгий Вольский считает, что уголовное преследование Хазарадзе не связано с его желанием принять участие в политической деятельности. Он сказал журналистам, что правоохранителей, скорее, заинтересовали 17 миллионов долларов, переданные частному лицу и осевшие на частных счетах и в офшорах.

Политологи оценили шансы Хазарадзе возглавить оппозицию

Уголовное дело не возбудили бы без политических причин, сказал корреспондент "Кавказского узла" эксперт "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили. По его мнению, все началось с порта Анаклия и заинтересованности неких сил в вытеснении из проекта Хазарадзе и его компании, однако после появления у него политических амбиций власти решили дискредитировать и устранить его.

«Власти воспользовались правонарушением Хазарадзе, чтобы... устранить его как политического конкурента. То, что инкриминируют Хазарадзе, произошло слишком давно, а всплыло только сейчас», - отметил Гоголашвили.

Мамука Хазарадзе ране заявил о создании нового общественного движения, связав необходимость его организации с процессами, происходящими в Грузии после 20 июня. "Я принял решение основать в сентябре вместе со своими друзьями и единомышленниками, профессионалами в различных сферах, общественное движение, главной целью которого будет объединение страны и сохранение ее независимости и свободы", - написал Хазарадзе на своей странице в Facebook 9 июля.

"Лидер «Грузинской мечты» Иванишвили предусмотрел вероятность возникновения политического конкурента, а Хазарадзе потерял время, принимая решение о начале политической деятельности, ...он не успел обрести сильную поддержку народа, проявить себя", - сказал Гоголашвили.

Он считает, что «прокуратуре было бы не так легко вести дело против Хазарадзе, если бы он уже занимался политикой и был авторитетным. Этом случае дело попало бы в поле зрения международных организаций, СМИ и стало бы резонансным. Заявление о начале политической деятельности после возбуждения уголовного дела звучит не столь сильно», - сказал он.

Гоголашвили уверен, что Иванишвили хочет контролировать компанию «ТВС групп», учрежденную Хазарадзе. Он напомнил, что при осуществлении проекта порта Анаклия компания получила серьезные преимущества. "Хазарадзе, исходя из финансовых возможностей компании, мог накопить сильный политический капитал и сплотить вокруг себя оппозицию", - сказал политолог.

Если суд оправдает Хазарадзе и он начнет политическую деятельность, то уже не сможет стать ярким политиком, считает Гоголашвили. "Ему останется только финансировать оппозицию... У компании «ТВС групп» достаточно средств для поддержки любой политической партии", - сказал он.

Арест Хазарадзе не входит в интересы властей, они используют дело против него, чтобы добиться его отказа "от участия в бизнес-проектах", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе.

По его мнению, преследование Хазарадзе связано с опасениями, что он может начать финансировать оппозицию и укрепить ее. "Однако в намерения Хазарадзе входило стать независимым политиком со своими финансовыми ресурсами, сплотить оппозицию и занять в ней лидирующую роль", - считает Читадзе.

Хазарадзе сможет заняться политической деятельностью, если суд не привлечет его к уголовной ответственности, полагает координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе. Он сомневается, что Хазарадзе станет финансировать действующие оппозиционные партии, так как у крупных партий – «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» есть свои источники финансирования, а маленькие не вызывают интерес у населения и могут «подпортить ему имидж».

Анджапаридзе обратил внимание, что у граждан неоднозначное отношение к Хазарадзе из-за возглавляемого им «ТВС банка» и его отношения к клиентам, что может сказаться на поддержке его населением.

«Банк плохо относился к своим клиентам, люди жаловались на хищническую политику и не только в отношении должников.», - сказал Анджапаридзе корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, акции протеста в Тбилиси начались 20 июня после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Силовики разогнали протестующих у здания парламента в Тбилиси в ночь на 21 июля. Протестующие смогли добиться отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе и настаивают на отставке министра внутренних дел Георгия Гахарии.