Обвинения учредителям "ТВС банка" предъявлены на фоне создания политического движения

24 июля 2019, 15:56

Учредители "TBC банка" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе вызваны сегодня в Генпрокуратуру Грузии для предъявления обвинения в легализации 16,754 миллиона долларов, сообщило надзорное ведомство. Заявление Хазарадзе о создании общественного движения грузинские эксперты расценили как политическое.

Как писал "Кавказский узел", дело "ТВС банка" было возбуждено 2 августа 2018 года. Нацбанк Грузии потребовал приостановить право подписи учредителей банка Мамуки Хазарадзе и его заместителя Бадри Джапаридзе, а также отозвать их из правления. 21 февраля Хазарадзе и Джапаридзе ушли с занимаемых должностей, заявив о захвате банка в интересах лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Оппозиция связала проект американских санкций против Грузии с делом "ТВС банка"

По версии следствия, в апреле-мае 2008 года банк выдал 17 миллионов долларов в кредит двум финансовым компаниям, приближенным к Хазарадзе. В тот же день эта сумма была перечислена на личные счета Хазарадзе и его заместителя Бадри Джапаридзе. В 2012 году банк освободил от кредитных обязательств эти две компании, утверждают следователи.

Генпрокуратура сегодня утвердила постановление о предъявлении обвинения председателю наблюдательного совета "TBC банка" Мамуке Хазарадзе и его заместителю Бадри Джапаридзе в легализации 16,754 миллиона долларов США, говорится в сообщении надзорного ведомства, поступившем на почту корреспондента "Кавказского узла". По данным ведомства, учредители банка вызваны в ведомство для официального предъявления обвинения по двум пунктам статьи "Легализация незаконных доходов" - в особо крупных размерах и по предварительному сговору. После этого Генпрокуратура Грузии обратится в суд для избрания меры пресечения обвиняемым, отмечается в сообщении. Максимальная санкция по двум пунктам данной статьи, по которым обвиняются учредители банка, - 12 лет лишения свободы.

В свою очередь, Мамука Хазарадзе сообщил, что "в Лондоне состоялось собрание акционеров TBCBANK Group PLC., где 97 % акционеров проголосовали в Совете директоров за меня в качестве председателя совета директоров, а Бадри Джапаридзе - в качестве заместителя председателя", - написал Хазарадзе на своей странице в соцсети Facebook 22 июня. По его словам, акционерами "TBC банка" являются 105 институциональных инвесторов из США, Великобритании и континентальной Европы.

Мамука Хазарадзе заявил, что возможной причиной давления на него является строительство глубоководного порта Анаклия, которое осуществляет его компания с декабря 2017 года на Черноморском побережье Грузии. Порт Анаклия станет частью морского коридора из Китая в Европу. Правительство Грузии инвестирует в строительство 100 миллионов долларов, тогда как стоимость проекта в целом оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Дело "ТВС банка" направлено только против Хазарадзе, чей конфликт с Бидзиной Иванишвили может отпугнуть инвесторов от проекта порта Анаклия, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Ранее Мамука Хазарадзе заявил о создании нового общественного движения, связав необходимость его организации с процессами, происходящими в Грузии после 20 июня. "Я принял решение основать в сентябре вместе со своими друзьями и единомышленниками, профессионалами в различных сферах, общественное движение, главной целью которого будет объединение страны и сохранение ее независимости и свободы", - написал Хазарадзе на своей странице в Facebook 9 июля.

После того как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента, в Грузии начались протесты, не прекращающиеся с 20 июня. Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Участники акций протеста у здания парламента Грузии не прекратятся, также потребовали отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии.

Заявление Хазарадзе о создании нового общественного движения является "шагом к его участию в политической жизни страны", заявила председатель комитета по правам человека грузинского парламента Софо Киладзе в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2" 9 июля (здесь и далее – перевод корреспондента "Кавказского узла").

Мамука Хазарадзе вынужден вступить в политическую борьбу, так как правительство не предоставило ему другого выбора, сообщила бывший министр обороны Тина Хидашели. "Это будет политическая борьба, я думаю, что это было логичное решение", - процитировала Хидашели телекомпания.

Инициатива Мамуки Хазарадзе - своевременна и необходима, считает бывший заместитель секретаря Совета безопасности Грузии Леван Бодзашвили. "Жаль, что бизнесменам такого уровня приходится начинать такие активности, но, похоже, другого выхода у страны не осталось", - привело 9 июля слова Бодзашвили издание "Грузия Online".