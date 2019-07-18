Заявление властей Кабардино-Балкарии о стабильном водоснабжении возмутило пользователей Instagram

18 июля 2019, 01:06

Перебои с водоснабжением в летнее время связаны с активным поливом приусадебных участков, но в большинстве населенных пунктов Кабардино-Балкарии подача воды стабилизирована, заявил зампред правительства республики Владимир Болотоков. Пользователи Instagram раскритиковали это заявление, сообщив о перебоях с водой в разных городах и селах республики.

Как писал "Кавказский узел", 17 мая власти Баксанского района Кабардино-Балкарии призвали жителей не расходовать воду на полив садов и огородов, чтобы избежать проблем с питьевой водой в летний период. Глава района Артур Балкизов напомнил, что наиболее остро проблема с питьевой водой стоит в селах Заюково, Атажукино, Исламей и Верхний Куркужин. Селяне заявили, что воды не хватает не только летом, и предложили чиновникам развивать арычное водоснабжение.

"В настоящее время вода добывается, обрабатывается и подается в населенные пункты в количествах, вдвое превышающих нормативы в расчете на одного жителя. Дефицит летом возникает из-за полива приусадебных участков", - привело слова Владимира Болотокова 16 июля РИА "Кабардино-Балкария".

Он заявил, что в Баксанском, Чегемском и Черекском районах централизованное водоснабжение стабилизировано, однако в некоторых населенных пунктах все же наблюдаются перебои. Так, в сельских поселениях Исламей, Заюково, Куба вода поступает только утром и вечером. Также по графику происходит подача воды в селах Аушигер и Зарагиж.

"Во всех населенных пунктах республики произведена оценка объектов водоснабжения. Теперь по итогам формируется региональная программа "Чистая вода" с целью включения в Национальный проект "Экология", - заявил замглавы правительства Кабардино-Балкарии.

По его данным, "до 2024 года Кабардино-Балкарии потребуется 5,8 миллиарда рублей для проведения реконструкции систем водоснабжения, имеющих износ более 60%".

Заявление властей о стабилизации водоснабжения вызвало бурную реакцию пользователей Instagram. Так, соответствующий пост, опубликованный 16 июля на странице сообщества chp.nalchik, по состоянию на 00.05 мск собрал 574 лайка и более 150 комментариев. Многие пользователи сочли преувеличенными утверждения Владимира Болотокова о бесперебойной подаче воды.

"Почему пишете, что в Баксане бесперебойно дают воду?! У нас по графику, а то и месяцами нет воды. Район строительный", - возмутилась mukova.zalina.

"Мне почти 60 лет, я еще в подростковом возрасте ходила с соседями за водой к людям, живущим напротив завода "Автозапчасти". Почти центр города Баксана, по ул. Шукова. 21 век, а воды с тех пор как не было, так и нет. Большой праздник, если утром и вечером дадут на час", - рассказала dzhulettakazharova.

"Вы или правду пишите или ничего не пишите. Летом в Исламее вообще воды нет, с мая по октябрь. Работайте над решением данной проблемы, а потом выкладывайте в интернет, а не наоборот!" - заявил referat_kursovoi_07.

"Почему только три населенных пункта в Баксанском районе? В с. Баксаненок то же самое - вода подается только утром и вечером. Поезжайте по Баксанской улице, там вы увидите очень много дырявых труб", - утверждает jeckiechan1212.

"А в Нарткале вообще ее нет, трубы прогнили и постоянные утечки. Нет воды, нет напора уже месяц", - посетовала larka_ozrokova_.

"В Залукокоаже в прошлом году все лето не было воды в этом году точно так же продолжается", - отметила zalina_had_.

Также пользователи в комментариях пожаловались на проблемы с водоснабжением в селах Верхний Курп, Заюково, Псыгансу, Второй Чегем, Дугулубгей, Герпегеж, Малка, Залукокоаже и другие.

Массовые сообщения о перебоях с водой вынудили присоединиться к обсуждению районные и местные власти. В частности, на жалобы через свои аккаунты в Instagram отреагировали администрации Урванского (incident_urvan), Терекского (terek_news), Чегемского (adm_chegemsky_raion) районов, администрации с. п. Атажукино (adm_atazhukino), Малка (adm_malka), Заюково (adm.zaukovo), Залукокоаже (adm_p.zalukokoazhe), а также МУП Исламей "Водсервис" (vodservis). В основном представители администраций интересовались адресами, по которым наблюдаются проблемы с водоснабжением.

Чиновники, до сих пор не обеспечившие стабильное водоснабжение, должны понести наказание, считают подписчики группы kbr.nalchik в Instagram. Соответствующая новость, опубликованная в группе 17 июля, в течение семи часов собрала более 190 лайков и не менее 36 комментариев.

"А зачем ближайшие годы ждать? До сих пор почему не решали? Давайте увольнять таких чиновников", - высказался пользователь под ником dark_skies__.

"Не просто увольнением решать вопрос, а привлекать нужно к уголовной ответственности с возмещением нанесенного вреда своими действиями", - поддержал m.zallim.

"К 21 году обязательно решат, я в них верю. Только не к 2021, а к 3021, наберитесь терпения", - иронично прокомментировал mukhamed_midov.

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность информации, опубликованной пользователями Instagram в комментариях.

Напомним, в начале июня пользователи Instagram начали массово сообщать о длительном отсутствии централизованного водоснабжения в разных районах, городах и селах Кабардино-Балкарии.