Жители разных районов Кабардино-Балкарии напомнили властям об отсутствии воды

15 июня 2019, 22:25

Новая водозаборная скважина в селе Чегем Второй решит проблему бесперебойного водоснабжения во всем поселении, заявили власти. Запуск скважины в одном из сел спровоцировал дискуссию пользователей Instagram, в ходе которой жители разных районов Кабардино-Балкарии заявили о проблемах с подачей воды во многих населенных пунктах республики.

Введение в эксплуатацию новой водозаборной скважины в Чегеме-2 состоялось 14 июня на улице Кишева.

"В ближайшее время планируется обустроить и санитарную зону водозаборной скважины, установить ограждение и выровнять площадку", - сказано в сообщении, опубликованном 14 июня на странице администрации Чегемского муниципального района в Instagram adm_chegemsky_raion.

При этом власти призвали жителей села "бережно относиться к питьевой воде, не использовать ее в целях полива".

Данная новость вызвала одобрение подписчиков страницы adm_chegemsky_raion, однако среди них оказались и те, кто посетовал на отсутствие водоснабжения в других населенных пунктах Чегемского района.

"А в Чегеме-1 когда ждать? Видимо, не дождёмся. Проблема с водой, особенно летом, это больная тема", - написала atalikova_fatima_.

"Было бы хорошо восстановить во всех населённых пунктах оросительные каналы. Раньше летом по всем улицам текла вода по каналам, сейчас ни на одной нет", - высказался пользователь под ником erthhudeetuuhgt.

"До города Чегем, а именно до ул. Назранова, когда дойдут? 9 лет как летом нет воды, особенно в июле и августе. Каждый раз обещали поставить новую скважину, за это время сменились три главы администрации. Так и не дождались", - пожаловалась svetlanaguch49.

Также некоторые пользователи заявили, что воды в селе Чегем Второй, "как не было, так и нет".

"Когда ждать воду? Четвертый день воды нет", - написала stella_zh_k.

"Надеемся, до нас теперь будет доходить. Но еще не дошло до нас ничего", - утверждает karisha_kardtuni.

По состоянию на 22.20 мск на сайте и странице в Instagram администрации Чегемской райадминистрации нет реакции на комментарии пользователей.

17 мая власти Баксанского района Кабардино-Балкарии призвали жителей не расходовать воду на полив садов и огородов в преддверии летнего сезона, чтобы избежать проблем с питьевой водой. Глава района Артур Балкизов напомнил, что наиболее остро проблема с питьевой водой стоит в селах Заюково, Атажукино, Исламей и Верхнем Куркужину. Селяне заявили, что воды не хватает не только летом, и предложили чиновникам развивать арычное водоснабжение.

Проблемы с водоснабжением в Кабардино-Балкарии активно обсудили подписчики сообщества patriot_kbr в Instagram. Новость о запуске скважины в Чегеме-2 в течение суток собрала не менее 37 тысяч просмотров и более 100 комментариев. Большинство комментариев коснулись проблем с подачей воды либо полного ее отсутствия в разных районах республики.

"А в Нартане когда решат эту проблему, интересно", - написала подписчица 13.margosha.

"В Аушигере тоже не забудьте эту проблему решить", - призвал _zhaboev.

"Каменка, Яникой, Шалушка - вроде тоже Чегемский район. Когда у них проблему решат?" - поинтересовалась margaret_5308.

"Счастливые! Кто бы нас услышал! Атажукино терпеливо ждёт!" - посетовал пользователь под ником arhestovae.

Также пользователи пожаловались на проблемы с водой в Баксане, Нарткале, селах Псынадаха и Белая Речка, а также в Черекском и Терском районах.

Реакции администраций упомянутых населенных пунктов и районов на жалобы подписчиков паблика по состоянию на 22.20 мск не поступало.

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность информации, опубликованной пользователями Instagram в комментариях.

Напомним, в начале июня пользователи Instagram начали массово сообщать о длительном отсутствии централизованного водоснабжения в разных районах, городах и селах Кабардино-Балкарии.