Жители Кабардино-Балкарии пожаловались на отсутствие воды

02 июня 2019, 23:36

В разных районах, городах и селах Кабардино-Балкарии отсутствует централизованное водоснабжение, заявили жители республики. В некоторых населенных пунктах воды нет уже третьи сутки, утверждают пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", 17 мая власти Баксанского района Кабардино-Балкарии призвали жителей не расходовать воду на полив садов и огородов, чтобы избежать проблем с питьевой водой в преддверии летнего сезона. Глава района Артур Балкизов напомнил, что наиболее остро проблема с питьевой водой стоит в селах Заюково, Атажукино, Исламей и Верхнем Куркужину. Селяне заявили, что воды не хватает не только летом и предложили чиновникам развивать арычное водоснабжение.

Жалобы на отсутствие воды либо о проблемах с ее подачей поступили от жителей Старого Черека, Урвани (Урванский район), Чегема Второго, Шалушки (Чегемский район), Баксана и Майского района, сообщило сегодня сообщество chp.nalchik в Instagram.

"Это далеко не полный список! Жители просят принять меры. Нормальной подачи воды в некоторых районах может не быть неделями!" - говорится в посте, который за два часа собрал более 13 100 просмотров и не менее 125 комментариев.

В комментариях подписчики активно сообщают о проблемах с водой во многих других населенных пунктах Кабардино-Балкарии.

"Нартан тоже страдает, напора нет вообще. Безобразие - в такую жару людей в таком положении оставлять", - написал ummasadullakh.

"И в Аушигере (Черекский район, - прим. "Кавказского узла") тоже нету воды уже третий день", - посетовала arina_beslan9.

"В Чегеме Первом стабильно летом нет воды. Даже сегодня на ифтар мы покупали воду. Хотя буквально два дня назад в Чегемском водоканале нас уверяли, что в священный месяц они не отключают воду", - заявила mama_ibragima.

"В Прохладненском районе такая же проблема... Хорошо, что счётчик стоит, а так лето всегда проходит без воды", - написал подписчик под ником bggghggb.

На отсутствие воды пожаловались жители десятков населенных пунктов Кабардино-Балкарии, в том числе Атажукино, Нартана, Псыгансу, Вольного Аула, Хатуея, Аргудана, Второго Лескена и Залукокоаже (Зольский район) и других.

В то же время, по данным подписчицы siyat.shidova, в Тырныаузе вода есть.

Некоторые из пользователей предположили, что вода не доходит до некоторых абонентов из-за полива обильного огородов.

"Может, воду не отключают, а у всех краны открыты и поливают огороды? Из-за этого давление будет падать и не будет доходить до всех людей. Может, надо по соседям пройтись и объяснить, что из-за их поливов люди не могут воду набрать?" - написал moisei088.

Проблемы с водой в республики обсудили также подписчики паблика chp_kbr в Instagram, комментируя пост об отсутствии водоснабжения в селе Шалушка.

"В с. Куба-Таба тоже ежедневно отключают подачу воды с утра до вечера! Люди платят за воду, а пользоваться нет возможности", - посетовала aneta_k_.

"Проблема это приобрела республиканский масштаб. Не может быть, что в правительстве об этом не знают. Такое положение вещей в республике сохраняется не один год", - написал adiga_f85.

"Отмечаете Казбека Кокова под этим постом. Чем больше отметок, тем больше шансов что обратят внимание", - призвала пользователь под ником _oxana_.

"Кавказский узел" не может подтвердить информацию, изложенную пользователями Instagram в комментариях.

По состоянию на 23.00 мск на сайтах и страницах в соцсетях администраций Чегемского, Урванского, Майского, Баксанского, Черекского и Лескенского районов Кабардино-Балкарии нет информации об отключении воды в тех или иных населенных пунктах.

Напомним, 20 мая после многочисленных жалоб жителей власти сообщили, что ливневые дожди стали причиной загрязнения источников воды в некоторых населенных пунктах Кабардино-Балкарии, в том числе в селе Атажукино. Пользователи соцсетей заявили о масштабных проблемах с водоснабжением в сельских районах республики.