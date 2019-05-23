Жители села в Кабардино-Балкарии пожаловались на длительное отсутствие воды

23 мая 2019, 23:56

В Атажукино Баксанского района продолжаются работы по восстановлению водоснабжения после селевого потока, по селу организован подвоз питьевой воды, отчитались местные власти. Пользователи Instagram раскритиковали заявления чиновников, указав на длительное отсутствие воды в поселении.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая после многочисленных жалоб жителей власти сообщили, что ливневые дожди стали причиной загрязнения источников воды в некоторых населенных пунктах Кабардино-Балкарии, в том числе в селе Атажукино. Пользователи Instagram заявили о масштабных проблемах с водоснабжением в сельских районах республики.

О начале проведения в Атажукино водопроводной сети и очистных работ администрация сельского поселения проинформировала 22 мая на своей странице в Instagram adm_atazhukino.

"Из-за мощного селевого потока было повреждено каптажное сооружение, после чего жителями села была зафиксирована подача загрязнённой воды [...] Сегодня (22 мая, - прим. "Кавказского узла") были проведены мероприятия по очистке сооружения. Вода идет на сброс для очистки резервуара и магистральной линии", - говорится в сообщении.

Власти заверили, что "в ближайшее время будет восстановлена подача воды", а также сообщили, что "во время очистных работ был организован подвоз питьевой воды". О конкретных сроках окончания работ в сообщении не говорится.

Заявление сельской администрации вызвало бурное обсуждение пользователей, большинство из которых указали на длительные проблемы с водоснабжением, а также усомнились в обеспечении жителей Атажукино питьевой водой в достаточном объеме.

"Наконец-то, а то третий день без воды уже. И никакой питьевой воды до нас что-то не дошло", - возмутилась zarinamolova777 в комментариях под постом администрации.

"На какую улицу подвезли воду, можно узнать?" - поинтересовался пользователь под ником molov0077.

"Почему наш вопрос с водой не решается? На улице Аджиева ее как не было, так и нет. И воду никто не подвозит", - написала khatsukova.emma.

Ситуацию с водоснабжением в Атажукино также активно осудили подписчики сообщества chp.nalchik в Instargram. Соответствующий пост, опубликованный сегодня, в течение 10 часов собрал более 400 "лайков" и не менее 25 комментариев. Многие пользователи также высказали критические замечания в адрес сельских властей.

"Мне интересно, где этот подвоз питьевой воды происходит? Моя мама с двумя моими детьми пьёт воду, которую мы сами покупаем уже четвертый день!" - посетовала raianaynakafova.

"А где вода? Уже неделю как нет в Атажукино воды", - прокомментировала zalina_zhemuxova.

При этом некоторые пользователи лично высказали слова благодарности экскаваторщику, который проводит восстановительные работы.

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность информации, опубликованной пользователями Instagram в комментариях.

Напомним, 17 мая власти Баксанского района Кабардино-Балкарии призвали жителей не расходовать воду на полив садов и огородов в преддверии летнего сезона, чтобы избежать проблем с питьевой водой. Глава района Артур Балкизов напомнил, что наиболее остро проблема с питьевой водой стоит в селах Заюково, Атажукино, Исламей и Верхнем Куркужину. Селяне заявили, что воды не хватает не только летом и предложили чиновникам развивать арычное водоснабжение.