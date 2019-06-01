Жители Дугулубгея выступили против садов близ своих домов

01 июня 2019, 04:30

Планы предпринимателя расширить яблочные сады в Дугулубгее вызвали недовольство местных жителей. Сады регулярно обрабатываются химикатами и не могут располагаться близ жилых домов, заявили они.

Жители селения Дугулубгей направили в прокуратуру Кабардино-Балкарии и следственное управление СКР по республике жалобу на решение местной администрации. Участок земли в десять гектаров администрация Баксана без проведения аукциона передала в аренду на 25 лет местному бизнесмену, изменив целевое назначение земли: из категории "пашня" землю перевели в категорию "многолетние насаждения". Предприниматель планирует организовать на этом участке интенсивный яблоневый сад, против которого выступают местные жители.

Копию жалобы сельчане передали 31 мая корреспонденту "Кавказского узла". Участок расположен вблизи жилых домов, а «промышленное садоводство предполагает многократную обработку деревьев ядохимикатами», указывают авторы обращения.

Согласно требованиям к применению пестицидов и агрохимикатов (СанПиН 1.2.2584-10), массивы культур, требующих многократной обработки пестицидами, должны располагаться на расстоянии не менее 1 км от населенных пунктов с учетом гидрогеологической характеристики полей и преобладающей розы ветров (п.21.2.2.). "А учитывая расположение наших домов относительно розы ветров, расстояние до сада должно быть еще больше", - говорится в письме.

Постановление главы администрации, которое оспаривают местные жители, было принято 23 марта 2015 года. Для изменения целевого назначения земли и увеличения срок аренды с 7 до 25 лет не было никаких правовых оснований, настаивают местные жители.

«На 25 лет земельный участок может быть предоставлен в аренду только по результатам аукциона. Если бы был объявлен аукцион, желание поучаствовать в нем, - чтобы получить право аренды на 25 лет с арендной платой в 1500 рублей в год, - изъявили бы многие. Нашлись бы люди, готовые заплатить и более высокую цену», - говорится в обращении. Таким образом администрация Баксана отказалась от дополнительного дохода в бюджет, отмечают авторы письма.

Сельчане пожаловались на вред от пестицидов

Жители Дугулубгея настаивают, что этот участок в принципе не может быть переведен в категорию «многолетние насаждения» из-за близкого расположения к населенному пункту. Бизнесмен, который планирует высадить сад на этом участке, уже организовал один интенсивный сад в 1,5 км от селения - там расположен участок в почти 30 гектаров, который местная администрация предоставила ему на 25 лет аналогичным образом - без проведения аукциона и с изменением вида разрешенного пользования.

Когда сады близ Дугулубгея обрабатывают от вредителей, в селе ощущается резкий химический запах, утверждают местные жители. С действием химикатов они связывают ухудшение самочувствия - люди жалуются на головную боль и тошноту.

«А за сезон сады опрыскивают не меньше тридцати раз», - сказала жительница селения Фатима Кумышева корреспонденту "Кавказского узла".

Светлана Кодзокова переехала с семьей в Дугулубгей из Нальчика из желания жить поближе к природе. Участок, где планируется сад, расположен вблизи ее дома. «Если еще тут посадят интенсивный сад, в тридцати метрах от дома, жить тут станет просто невозможно», - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Летом 2018 года жители селения столкнулись с еще одной проблемой из-за интенсивного садоводства: вся вода из артезианского источника, которым они пользовались, уходила на полив сада.

Прокуратура опротестовала изменение вида использования участков

Прокуратура Баксана уже проверила постановление администрации на соответствие требованиям закона и сочла действия местных властей неправомерными. «Вид разрешенного использования указанного земельного участка изменен в нарушение закона», - сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в прокуратуре Баксана.

Ведомство ссылается на статью Земельного кодекса, которая запрещает менять вид разрешенного использования участка в случае заключения договора аренды с единственным заявителем несостоявшегося аукциона. Также прокуратура указывает на нарушение требований СанПиН, согласно которым «массивы культур, требующих многократной обработки пестицидами, допускается располагать на расстоянии не менее 1 км от населенных пунктов».

Прокуратура также сочла нарушением изменение вида использования другого земельного участка площадью 296 тысяч кв. м с «пашни» на «садоводство» в окрестностях Дугулубгея. Изменение было проведено без предусмотренного законом общественного обсуждения, отметили в ведомстве. Прокуратура опротестовала оба постановления об изменении целевых категорий участков, представления пока находятся на рассмотрении.