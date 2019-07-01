01 июля 2019, 20:23

Четверо жителей Ставрополья осуждены за рейд Басаева на Дагестан

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительным срокам заключения четверых жителей Ставропольского края, признав их участниками нападения боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба на военных в Дагестане в 1999 году.

Как писал "Кавказский узел", 7 августа 1999 года из Чечни на территорию Дагестана вошли более тысячи вооруженных бойцов под руководством Шамиля Басаева и иорданца Амира Хаттаба. Более месяца в республике продолжались бои. Лишь 15 сентября 1999 года глава Минобороны объявил, что территория Дагестана полностью освобождена.

Села Ансалта, Рахата, Шодрода и Годобери Ботлихского района были захвачены чеченскими боевиками сразу, в течение нескольких следующих дней им удалось захватить другие населенные пункты в Ботлихском и Цумадинском районах. К 24 августа федеральные силы вытеснили боевиков в Чечню, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

Жителям Ставрополья Марату Даутову, Дамиру Мухатдинову, Руслану Аджибрагимову и Батырбеку Бакиеву вменяли активное участие в вооруженном мятеже, посягательство на жизнь военнослужащих и бандитизм.

Согласно версии обвинения, в июле 1999 года они добровольно присоединились к отряду Басаева, а в августе приняли участие в нападении на российских военных в Ботлихском районе Дагестана. Как установил суд, Даутов, Мухатдинов, Аджибрагимов и Бакиев были среди боевиков, вооруженных автоматами и гранатами, и вели массированный обстрел российских военных. В результате этого обстрела 33 человека были убиты, а 34 получили тяжелые ранения, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте СКР.

Суд приговорил Батырбека Бакиева к 19 годам лишения свободы, Даутова - к 16 годам, Мухатдинова и Аджибрагимова к 14 и 13 годам лишения свободы соответственно. Все четверо будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По информации СКР, за нападение боевиков Басаева и Хаттаба на Дагестан разыскиваются еще 28 человек. Трое предполагаемых участников нападения находятся под следствием, отмечается в сообщении. 

"Кавказский узел" писал, что в конце апреля Следком назвал участниками нападения на Дагестан жителей Ставропольского края Тахира Бегельдиева и Наримана Отепова. 30 апреля суд приговорил к 13 годам лишения свободы Ризвана Муласанова, признав его участником нападения.

Информация о вооруженных инцидентах, взрывах и терактах, произошедших в Дагестане с 1996 года по настоящее время, собрана в опубликованной на "Кавказском узле" "Хронике террора".

Примечание:

"В Госдуму внесен законопроект о статусе дагестанских ополченцев", "Отклонен иск спецназовца о компенсации за ранения в ходе спецоперации в Дагестане", "Обвиняемый в нападении на псковских десантников в Чечне получил 16 лет колонии".

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