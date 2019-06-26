26 июня 2019, 16:23

В Госдуму внесен законопроект о статусе дагестанских ополченцев

Депутат от "Единой России" Умахан Умаханов внес в Госдуму законопроект, приравнивающий дагестанских ополченцев к ветеранам боевых действий. Ранее президент РФ Владимир Путин попросил отреагировать на соответствующую просьбу жителей дагестанского села Ботлих.

Как писал "Кавказский узел", жители дагестанского села Ботлих, противостоявшие вторжению чеченских боевиков в Дагестан в 1999 году, попросили на "Прямой линии" Владимира Путина приравнять ополченцев к ветеранам боевых действий. Путин во второй раз за 12 лет пообещал решить этот вопрос. Еще в 2007 году во время телемоста с президентом России житель Ботлиха задал аналогичный вопрос о статусе ополченцев, и тогда Путин поручил правительству разработать документ о предоставлении ополченцам дополнительных льгот.

Отряды боевиков во главе с Басаевым и Хаттабом 7 августа 1999 года проникли на территорию Дагестана. Села Ансалта, Рахата, Шодрода и Годобери Ботлихского района были захвачены сразу, в течение нескольких следующих дней им удалось захватить другие населенные пункты в Ботлихском и Цумадинском районах. Первыми, до прихода федеральных войск, боевикам противостояли местные милиционеры и ополченцы. Спустя три дня сюда прибыла группировка российских войск. К 24 августа федеральные силы вытеснили боевиков в Чечню. Всего за 1,5 месяца боев были убиты 275 российских солдат и офицеров, 937 ранены. Потери боевиков составили около 2500 человек. Информация об этих событиях содержится справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

В пояснительной записке к документу, опубликованной сегодня на сайте портала правовой информации, отмечается, что сейчас в Дагестане "уже имеется обширная судебная практика предоставления членам отрядов самообороны Республики Дагестан правового статуса ветеранов боевых действий".

По мнению автора инициативы, принятие законопроекта поспособствует признанию заслуг членов отрядов самообороны Республики Дагестан в защите конституционного строя России, а также укрепит политическую стабильность в регионе.

"Есть определенные замечания, которые, на наш взгляд, могут быть устранены ко второму чтению. Мы полагаем, что есть все основания, что этот важный законопроект... будет принят окончательно до конца весенней сессии",— цитирует РИА "Новости" первого зампреда фракции ЕР Андрея Исаева.

Статуса ветеранов боевых действий дагестанские ополченцы в последние годы добивались в судебном порядке. Так, в 2013 году Казбековский районный суд удовлетворил иск девятнадцати жителей Дагестана, просивших признать за ними статус ветеранов боевых действий

Примечание:

"В Махачкале суд отказался рассматривать иск бывших ополченцев", "В Дагестане бывшие ополченцы требуют признать их права как ветеранов боевых действий", "Премьер-министр Дагестана: Путина в Ботлихе никто не обманывал".

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