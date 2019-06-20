Путин пообещал дагестанским ополченцам статус ветеранов

20 июня 2019, 17:58

Жители селения Ботлих, противостоявшие вторжению чеченских боевиков в Дагестан в 1999 году, попросили на "Прямой линии" Владимира Путина приравнять ополченцев к ветеранам боевых действий. Путин во второй раз за 12 лет пообещал решить этот вопрос.

Как писал "Кавказский узел", жители Дагестана много лет добивались признания местных ополченцев, которые выступили против чеченских боевиков, ветеранами боевых действий. Еще в 2007 году во время телемоста с президентом России житель Ботлиха задал вопрос о статусе ополченцев, и тогда Путин поручил правительству разработать документ о предоставлении ополченцам дополнительных льгот.

Вооруженные отряды боевиков во главе с Басаевым и Хаттабом 7 августа 1999 года проникли на территорию Дагестана. Села Ансалта, Рахата, Шодрода и Годобери Ботлихского района были захвачены сразу, в течение нескольких следующих дней им удалось захватить другие населенные пункты в Ботлихском и Цумадинском районах. Первыми, до прихода федеральных войск, боевикам противостояли местные милиционеры и ополченцы. Спустя три дня сюда прибыла группировка российских войск. К 24 августа федеральные силы вытеснили боевиков в Чечню. Всего за 1,5 месяца боев были убиты 275 российских солдат и офицеров, 937 ранены. Потери боевиков составили около 2500 человек. Информация об этих событиях содержится справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

Жителя Ботлиха во время сегодняшней "Прямой линии" Путина обратились к президенту по видеосвязи, напомнив о проблеме со статусом ополченцев. По словам местных жителей, спустя 20 лет после вооруженного конфликта в Ботлихском районе ополченцам не присвоены льготы, положенные ветеранам.

"До сих пор нет статуса ополченцев – участников боевых действий. Я бы просил вас разрешить этот вопрос – не ради нас, а ради будущего Дагестана и России", - заявил один из мужчин, участвовавших в вооруженном сопротивлении отрядам Басаева.

В ответ Путин заявил, что решение о статусе ветеранов боевых действий для ополченцев может приниматься на региональном уровне. Он предположил, что в республиканском бюджете нет средств для выплат, которые будут положены ополченцам в случае присвоения им статуса участников боевых действий.

Президент практически дословно повторил свое обещание, данное ботлихским ополченцам еще в 2007 году. «Поэтому нужно ввести закон, который позволит приравнять вас к ветеранам боевых действий. Я поручаю правительству сделать это», – заявил Путин.

15 ноября 2011 года Конституционный суд РФ по запросу Казбековского районного суда признал конституционным положение статьи 3 закона "О ветеранах", которая определяет статус имеющих право на соцподдержку ветеранов боевых действий. КС призвал при этом законодателей уточнить правовой статус воевавших в конце 1990-х годов в Дагестане ополченцев, чтобы дать им право на государственную социальную помощь.

Статуса ветеранов боевых действий дагестанские ополченцы в последние годы добивались в судебном порядке. Так, в 2013 году Казбековский районный суд удовлетворил иск девятнадцати жителей Дагестана, просивших признать за ними статус ветеранов боевых действий.

Пять лет назад депутаты Госдумы заявляли, что законопроект о статусе ветеранов для дагестанских ополченцев уже готов. "Сегодня нами подготовлена окончательная редакция законопроекта, который позволит гражданским ополченцам — участникам боевых действий в Дагестане 1999 года — получить статус ветеранов и рассчитывать на соответствующую социальную поддержку", - заявлял представитель "Единой России" Умахан Умаханов в феврале 2014 года.

Умаханов заявлял, что законопроект коснется 5-6 тысяч человек. На голосование этот документ так и не выносился. Всего в 1999 году более 12 тысяч дагестанцев были зарегистрированы в качестве ополченцев, из них около 5 тысяч приняли непосредственное участие в боевых действиях, 8 человек получили звания Героя России.

Вопрос дагестанских ополченцев ставился перед Путиным уже несколько раз, отметил блогер Расул Асад. "У президента Путина Дагестан кажется ассоциируется только с ополченцами и событиями 99-года. Ополченцев у нас вспоминали и на на прямой линии с журналистами, и на встрече ОНФ и на прямой линий сегодня и во время последнего приезда в Дагестан. Это конечно благородно, но есть же и другие проблемы", - написал он в своем Telegram-канале "Спросите у Расула".