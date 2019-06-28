Родителей чеченских выпускников не успокоили заверения московских вузов

28 июня 2019, 09:08

Вопреки заверениям московских вузов о том, что все абитуриенты успеют подать документы, жители Чечни выразили опасение, что перенос ЕГЭ все же снизит шансы на поступление выпускников в выбранные вузы. Трудности могут возникнуть и с поиском жилья для чеченских абитуриентов в других регионах, уточнили они.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая Рособрнадзор согласовал Чечне, а также Дагестану и Ингушетии перенос тех школьных госэкзаменов, даты которых совпали с празднованием Ураза-байрама. Сдача экзаменов в резервные сроки уменьшает шансы поступить на бюджетные отделения вузов, а также исключает возможность пересдать нужный предмет, отметили критики решения Рособрнадзора в Дагестане. Сотрудники приемных комиссий МГУ, МИФИ и РГГУ заверили, что выпускники из Чечни успеют сдать документы.

В Чечне в связи с празднованием Ураза-байрама были объявлены нерабочими 4-6 июня. Рамадан - девятый месяц мусульманского лунного календаря. Во время положенного в этот месяц поста мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Завершается Рамадан праздником разговения Ид аль-фитр, или Ураза-байрам, который длится три дня. В "Справочнике" "Кавказского узла" размещены справки о Рамадане и Ураза-байраме.

Родители выпускников чеченских школ по-прежнему считают, что шансы их детей поступить в учебные заведения других регионов снижены.

"Вопрос своевременной подачи документов на поступление для нас не закрыт. Можно согласиться с тем, что те дети, которые в этом году поступают в местные вузы, особых проблем не испытают, потому что они остаются на равных условиях с другими выпускниками. Но те, кто планируют поступать в вуз в другом регионе, явно оказываются в проигрыше по сравнению с остальными абитуриентами. Они теряют как минимум три-четыре недели времени, отведенного на подачу документов, потому что надо ждать результатов ЕГЭ по тем экзаменам, что перенесли на резервные дни. Кто подает документы в первом потоке, находится в заведомо выигрышном положении", - уверена жительница Грозного Седа.

Бывший работник системы образования Чечни Умар отметил, что, помимо сроков подачи документов, перед поступающими в вузы других регионов также стоит проблема поиска жилья. "Надо учитывать и то, что за пределами Кавказа отношение к нашим выпускникам несколько настороженное. Так что, если перед приемной комиссией встанет вопрос о том, зачислить ли на бюджетное место "своего" или приезжего, приоритет отдадут первому. А то, что документы наш абитуриент подал позднее, будет в этом весомым аргументом", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

"Чем раньше ты подаешь документы, тем лучше. Не набрал проходные баллы в одном месте, решаешь вопрос в другом. А тут почти месяц у ребят теряется из-за переноса ЕГЭ на поздний срок. Я, когда поступал, подавал документы сразу в два вуза, причем в разных городах. Это и дополнительные разъезды, и дополнительные расходы, что тоже надо принимать во внимание", - сказал выпускник ростовского вуза Заур корреспонденту "Кавказского узла".

"Речь идет не о том, успеют или не успеют выпускники подать документы - успеют они однозначно, потому что времени будет до конца июля. Проблема в том, что снижается вероятность быть зачисленными в вуз по результатам ЕГЭ, из-за того, что документы были поданы позднее. Сын собирается поступать в Краснодаре, ждем результатов по физике, чтобы поехать поступать, а прием уже с 20-го числа идет", - заявил житель республики Сайд-Эмин корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница чеченской столицы Марина отметила, что перенос ЕГЭ по иностранным языкам серьезно повлиял на планы ее дочери по выбору вуза. "Мы думали или в Ростов, или в Ставрополь ехать поступать. В Ростовской области мои родственники живут, а на Ставрополье - хорошие знакомые. И там, и там готовы были поселить дочь у себя, что снимало проблемы с жильем. Но теперь, из-за переноса ЕГЭ, планы пришлось подкорректировать. Поступать она будет здесь, а потом, через год-два, попробуем перевестись и окончить обучение за пределами республики", - сказала она.

По ее мнению, дипломы чеченских вузов за пределами региона "не котируются". "Дипломы наших университетов и институтов, да и вузов других кавказских республики за пределами региона не котируются. Это надо признать", - уверена женщина.

Сами выпускники также выразили обеспокоенность тем, что у них будет меньше времени подать документы для поступления в вуз за пределами республики.

"Времени, чтобы подать документы, действительно, остается очень мало, потому что результаты ЕГЭ по физике станут известны только в начале июля. В некоторых вузах документы принимают до середины или конца июля. Так что времени будет одна-две недели всего лишь. Я собираюсь поступать в политехнический (институт) в Новочеркасске, там у меня двоюродный брат учится. Он рассказывал, что, чем раньше подашь документы, тем проще и лучше. Я же на первый поток не успеваю. Остается только надеяться, что получу проходной балл по физике и смогу поступить. Иначе целый год зря потеряется", - считает выпускник школы в Грозном Саламбек.

"Планирую поступить в военное училище в Краснодаре. Физика - один из обязательных предметов для сдачи. Жду теперь результатов ЕГЭ, чтобы поехать сдавать документы. Если не пройду там, то поступить в другое военное училище вряд ли получится, времени подать документы не хватит", - сказал выпускник грозненской школы Асламбек корреспонденту "Кавказского узла".

В приемной комиссии Московского педагогического государственного университета опровергли информацию о том, что при приеме на бюджетные места среди абитуриентов с одинаковым количеством баллов получает преимущество тот, кто подал документы раньше. Подобный пункт не входит в официальный перечень вариантов, при которых абитуриент получает какое-то преимущество при поступлении, сказали корреспонденту "Кавказского узла" в вузе.

В приемной комиссии Национального исследовательского технологического университета также заявили, что опасения родителей не обоснованы. "Нет, такого правила не существует", - заявили корреспонденту "Кавказского узла", комментируя предположения родителей относительно преимуществ ранней подачи документов.