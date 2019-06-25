Вузы Москвы успокоили чеченских выпускников

25 июня 2019, 03:54

Родители выпускников чеченских школ выразили недовольство в связи с переносом ЕГЭ по физике и иностранным языкам на резервные дни. Они опасаются, что из-за этого у детей возникнут сложности с поступлением. Сотрудники приемных комиссий МГУ, МИФИ и РГГУ уверены, что выпускники из Чечни успеют сдать документы.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая Рособрнадзор согласовал Чечне, а также Дагестану и Ингушетии перенос тех госэкзаменов для выпускников школ, которые приходятся на празднование Ураза-байрама. Сдача экзаменов в резервные сроки уменьшает шансы поступить на бюджетные отделения вузов, а также исключает возможность пересдать нужный предмет, отметили критики решения Рособрнадзора в Дагестане.

В Чечне в связи с празднованием Ураза-байрама были объявлены нерабочими 4-6 июня. Рамадан — девятый месяц мусульманского лунного календаря. Во время положенного в этот месяц поста мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Завершается Рамадан праздником разговения Ид аль-фитр, или Ураза-байрам, который длится три дня. В "Справочнике" "Кавказского узла" размещены справки о Рамадане и Ураза-байраме.

530 выпускников школ Чечни 18 июня сдали экзамен по физике, который был перенесен на две недели в связи с отмечавшимся 4-6 июня в республике мусульманским праздником Ураза-Байрам. 27-28 июня выпускникам предстоит сдавать письменный и устный экзамены по иностранным языкам, которые также были перенесены по случаю праздника.

ЕГЭ-2019 в этом году в Чечне сдавали 7 135 выпускников. Годом раньше ЕГЭ в республике сдавали 6 733 человека.

Родители выпускников школ Чечни выразили недовольство корреспонденту "Кавказского узла" в связи с переносом ЕГЭ на резервные дни.

«Первоначально я не придала значения тому, что ЕГЭ перенесли. Но теперь поняла, что это достаточно серьезная проблема для детей. С 20-го числа ВУЗы начали прием документов, а мы не можем их подать, потому что не сдан ЕГЭ по физике, а результаты будут известны только недели через две. Сын хочет подать документы в нефтяной (университет), и этот предмет обязателен для сдачи», - заявила 24 июня жительница Грозного Мадина.

«В вузы начат прием документов у абитуриентов. А мы не можем их подать, поскольку нет результатов ЕГЭ по физике. Сейчас идет первая волна поступления, и желательно документы подавать как можно раньше, чтобы в последующем было время для решения проблемы с поступлением, если она возникнет. Дело в том, что шансов быть зачисленным больше у тех, кто подал документы в первую очередь, поскольку это учитывается, если у абитуриентов будут одинаковые баллы. Дочь на экономический (факультет) решила поступать, а там экзамены по физике учитываются», - заявил житель Грозненского района республики Султан.

«У меня родственница работает в Минобре. От нее мы и узнали, что преимущество при зачислении на бюджетные места при равных баллах у абитуриентов у того, кто подал документы раньше. К тому же, если подать документы позже и не пройти по конкурсу, то решать вопрос с другим вузом, опять же, будет проблематично, потому что времени просто не хватит. Документы будут принимать еще месяц, но вот результаты ЕГЭ по физике будут известны только через 10-12 дней минимум. То есть мы теряем две недели. Перенос экзаменов был только у нас, в Дагестане и Ингушетии, а в других российских вузах этого не случилось, стало быть подавать документы лучше на месте. От планов ехать учиться в Астрахань или Ставрополье дочери, видимо, придется отказаться», - заявила грозненка Седа.

Аналогичное мнение высказали корреспонденту "Кавказского узла" и некоторые выпускники образовательных учреждений республики.

«Перенос экзаменов я, как и многие мои одноклассники, воспринял чуть ли не «на ура». Мол, и Уразу-Байрам отметим, как полагается, и к экзамену подготовимся дополнительно. Теперь же выяснилось, что из-за этого переноса мы не сможем подать документы в первом потоке, так как на руках не будет результатов ЕГЭ. Мне сказали, что тот, кто подал документы на зачисление на бюджетные места первым, имеет приоритет при зачислении, если количество его балов будет одинаковым с другими поступающими в ВУЗ. Получается, что из-за того, что я подам документы позже, могу не поступить», - сказал выпускник Беслан.

По словам молодого человека, он намерен поступать в Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону.

«Планирую поступать на Иняз (факультет иностранных языков) в ЧГУ, но пока нет возможности подавать документы. Экзамены будут только 27 и 28 числа, плюс еще надо будет ждать их результатов. В лучшем случае подать документы получится в конце июля, я думаю. Некоторые мои одноклассники, которые решили поступать на гуманитарные специальности, уже сдают документы, а мне еще и экзамены сдавать предстоит. Очень надеюсь, что все пройдет хорошо. Все предыдущее экзамены у меня получилось сдать нормально», - рассказала выпускница Зарема.

Опасения родителей и выпускников беспочвенны

Прием документов у абитуриентов в вузах Чечни стартовал 20 июня, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минобразования республики. Опасения родителей и выпускников относительно проблем с поступлением из-за переноса сдачи ЕГЭ по отдельным предметам, по его мнению, являются беспочвенными.

«Действительно, при зачислении абитуриентов в вузы, если имеют место быть одинаковые баллы, преимущество у того, кто первым подал документы. Но в нашем случае те выпускники, что выбрали физику и иностранный язык для сдачи ЕГЭ, в принципе имеют равные возможности для поступления в местные вузы, поскольку подавать пакет документов на поступление они будут после получения результатов, которые все узнают в один день. Поэтому паниковать особо не стоит. Немного проблематично это будет для тех, кто хочет поступать в вузы за пределами республики, но и здесь времени будет достаточно», - уверен он.

Сотрудники приемных комиссий крупных вузов назвали сроки приема документов

Выпускники из Чечни успеют подать аттестаты в Московский государственный университет (МГУ), сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в центральной приемной комиссии вуза.

«Конкурс длится долго. Для поступления необходимо принести аттестат до 10 июля, не позже. 16 июля выпускается приказ о зачислении. Нет разницы, подавать документы раньше или позже. Главное – до 10 июля», - рассказал сотрудник комиссии.

В приемной комиссии Московского инженерно-физического университета (МИФИ) корреспондента «Кавказского узла» также заверили, что разницы в том, кто подаст документы раньше, нет – все дети рассматриваются на общих основаниях.

«Документы необходимо подать до 26 июля», - сообщил сотрудник комиссии.

В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) сроки подачи документов зависит от факультета, сообщил сотрудник приемной комиссии университета. К примеру, на факультеты «Дизайн», «Журналистика», «История искусств» по ЕГЭ аттестат необходимо сдать до 8 июля; на остальные факультеты – до 26 июля. В случае, если абитуриент сдает вступительные испытания в РГГУ вместо ЕГЭ, документы необходимо подать до 10 июля.

Также в РГГУ имеется дополнительный набор: с 7 августа по 13 августа, если абитуриент сдает вступительные испытания в РГГУ, и с 7 августа по 16 августа - при поступлении по результатам ЕГЭ.

То, что уроженцы Кавказа сдадут документы позже, никак на конкурсе не отразиться, заверил сотрудник комиссии.