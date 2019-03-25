Участники митинга в Магасе. 6 октября 2018 года. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

25 марта 2019, 16:42

Ингушский активист обвинил силовиков в отключениях интернета во время митингов

Мурад Хазбиев попросил суд оценить законность отключения интернета и мобильной связи во время акций протеста против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней. О том, что отключения проводились по указанию силовиков, активистов проинформировали в Роскомнадзоре, сообщил адвокат Хазбиева Андрей Сабинин.

Как сообщал "Кавказский узел", с началом массовых акций протеста в Ингушетии жители республики заявили о том, что перестал работать мобильный интернет, хотя в соседних республиках проблем не наблюдалось. Активисты собрали сотни жалоб на операторов мобильной связи, а 12 ноября 2018 года двое жителей Магаса подали в Магасский районный суд иски к компании "Мегафон". Однако во время митинга в Назрани 27 ноября 2018 года интернет снова пропал, а мобильная связь работала с перебоями.

С 4 по 17 октября 2018 года в Магасе проходила круглосуточная акция протеста против изменения границы с Чечней. Начиная с 8 октября митинги проходили по согласованию с властями. Организаторы митинга прервали акцию для подготовки Всемирного конгресса ингушского народа, который состоялся 30 октября. На следующий день, 31 октября, оргкомитет митинга решил досрочно завершить его, хотя акция была согласована до 2 ноября.

Мурад Хазбиев подал в Магасский районный суд иск, потребовав признать незаконность действий силовиков, которые, по его мнению, привели к отключению интернета в Ингушетии 8 июня, 4-17 октября и 27 ноября 2018 года, а также 16 марта 2019 года. Как правило, интернет отключался во время мирных акций протеста, отмечается в иске.

"Я участник этих мероприятий и всецело разделял критические высказывания и лозунги протестующих. При этом не было никакой возможности поделиться мнением, высказать его публично в социальных сетях, поскольку я испытывал ограничения при общении по мобильному интернету", - процитировали 24 марта слова Мурада Хазбиева "Ведомости".

Когда жители Ингушетии пожаловались на отключение интернета в Роскомнадзор, им сообщили, операторы действовали "на основании мотивированного решения правоохранительных органов", сообщил адвокат "Агоры" Андрей Сабинин, представляющий интересы Хазбиева. Какие конкретно структуры добились отключения интернета, и чем они это мотивировали, в Роскомнадзоре не уточнили, отметил Сабинин.

В качестве третьих лиц в иске фигурируют Роскомнадзор и компания "Мегафон", абонентом которой является Хазбиев, добавил адвокат.

Местные власти не имеют к действиям операторов никакого отношения, поскольку это компетенция правоохранительных органов, отметил изданию источник в правительстве Ингушетии.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Также на "Кавказском узле" опубликованы справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней" и полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы).

Примечание:

"Пользователи сети отреагировали на критику муфтия Чечни в адрес ингушских активистов", "Кадыров позвал Тухугова в "Ахмат", "Конституционный суд Ингушетии решил проверить закон о границе с Чечней".

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