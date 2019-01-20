Волгоградские активисты призвали власти обезопасить дома россиян после взрыва в Шахтах

20 января 2019, 20:12

Активисты провели сегодня в Волгограде пять одиночных пикетов, напомнив властям о взрывах в Магнитогорске и Шахтах. Пикетчики потребовали также сократить военные расходы России, повысить уровень жизни людей и расследовать убийства журналистов.

Как писал "Кавказский узел", группа волгоградских активистов регулярно проводит одиночные пикеты против политики правительства России. В частности, 6 января семь участников пикетов заявили, что политика правительства не обеспечивает безопасность и достойный уровень жизни людей. 13 января семь активистов выступили против участия России в военных действиях и одностороннего освещения взрыва в Магнитогорске.

31 декабря 2018 года в городе Магнитогорске Челябинской области обрушился подъезд жилого дома. В результате погибли 39 человек. 24 человека, включая десятимесячного младенца, были спасены. Следователи называли приоритетной версией произошедшего взрыв газа. 14 января произошел взрыв газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области. Погибли пять человек. Вопреки уверениям газовиков об исправности оборудования в обрушившемся доме власти назвали утечку газа единственной версией взрыва.

Пять волгоградцев – Владимир Васильченко, Тома Гродникова, Ольга Макарычева, Владимир Тельпук и Галина Тихенко – провели сегодня двухчасовые одиночные пикеты.

Они держали как ранее демонстрировавшиеся плакаты, так и новые – «Бюрократия без демократии смертельна для народа! Магнитогорск - 39 погибших, Шахты - 5 погибших. В России не война. Безопасность граждан – приоритет государства!», «Требуем расследования убийств журналистов!», «Г-н президент, боритесь с террористами, а не с оппозицией!» и другие, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Мы решили провести пикеты в связи с ухудшающейся экономической обстановкой в стране", - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» Владимир Тельпук. По его мнению, руководители государства "привели страну к повышению пенсионного возраста, повышению налогов, отмене льгот, ухудшению жизни населения".

"Для меня пенсионный возраст откладывается на пять лет, по мне реформа ударила по полной программе. В России меньше половины мужского населения доживает до 65 лет. Но основная проблема – это выборы президента. Уровень жизни в странах, которые каждые четыре года выбирают президента, и в странах типа нашей, где один президент 19 лет находится у власти, очень разный", - сказал Владимир Тельпук.

Ольга Макарычева напомнила о противоречивой информации после взрыва в Магнитогорске. "Никаких объяснений по поводу взрыва в Магнитогорске нет, по поводу взорванной там маршрутки тоже. Ответственность взяла на себя террористическая организация ИГИЛ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ, признана террористической организацией и запрещена в России судом. – Прим. "Кавказского узла"), ФСБ это отрицает, но доказательств никаких нет. В то же время в Волгограде под арестом 15 месяцев находятся трое молодых людей по делу «Артподготовки» (с 2017 года запрещённая в России организация, признанная экстремистской. – Прим. "Кавказского узла"), дело явно шьют. Все усилия властей, на мой взгляд, направлены не в то русло", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" активистка.

Жители Волгограда Стас Бабанов, Олег Костик, Владислав Бондаренко 15 месяцев находятся в СИЗО по обвинению в попытке принять участие в акции лидера запрещенной в России экстремистской организации "Артподготовка" Вячеслава Мальцева. Вину они не признают, заявляя, что дело сфабриковано.

По словам Владимира Васильченко, рабочие перед пикетом расчистили от снега место, на котором проходит акция. "Раньше я сам его (снег) вытаптывал", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Васильченко держал плакаты против значительных военных расходов России на вооружение. "На войну, олимпиады, чемпионаты мира деньги есть, на пенсии нет. Власти гордятся ракетным комплексом «Авангард», но это однозначно гонка вооружения. Будем голодные и нищие, но с «Авангардом»", - посетовал активист.

Тома Гродникова заявила о необходимости обезопасить российские дома. "В России регулярно взрывается газ. Давно изобретены датчики газа, они недорогие. Бюджетники и малоимущие пенсионеры не в состоянии позаботиться о своей безопасности. Чиновники могли бы озаботиться установкой датчиков газа в домах и тратить бюджетные деньги на безопасность людей, а не на собственные банкеты", - сказала корреспонденту "Кавказского узла Тома Гродникова.

Галина Тихенко держала плакат с требованием расследовать убийства журналистов. "Только вчера была годовщина убийства Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В ЦАР убили аж трех журналистов. Выдали версию, что напали африканцы с целью ограбления. Считаю, что убивать журналиста - все равно что убивать правду. Анна Политковская убита, так до конца это и не расследовано", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Станислав Маркелов был убит 19 января 2009 года в Москве после пресс-конференции, посвященной выходу из тюрьмы Юрия Буданова, который отбыл срок по обвинению в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В результате покушения погибла также журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова.

"Пожилые прохожие расспрашивают, каких убили журналистов, приходится объяснять. Молодые показывают большой палец в знак поддержки", - отметила Галина Тихенко.

За пикетами наблюдали несколько активистов. Одна из них, Нина Штукатурова, сказала корреспонденту "Кавказского узла", что поддерживает требования пикетчиков. «Нам постоянно объясняют нехватку самого необходимого тем, что нет денег в бюджете. В то же время на войну выделяются бешеные деньги. Военные действия идут то в Сирии, то на Украине. Мы хотим, чтобы власть обратила внимание не на войнушку, а на нужды людей. Пикетчики обратили внимание, что власти воюют не с террористами, а с оппозицией, людьми, которые мирно выходят на улицы и пытаются донести до власти свои требования. Мы не хотим жить в нищете, на пенсию в 10-15 тысяч рублей при квартплате 5-6 тысяч. Я просто не могу вынести того, что творится в стране", - рассказала женщина.

Прохожие по-разному реагировали на пикетчиков, многие их фотографировали.

Мужчина в куртке МУП «Метроэлектротранс» спросил у одной из пикетчиц, есть у нее внуки, и посоветовал идти с ними гулять. «Замерзнешь здесь, заболеешь», - пояснил он.

Девушка Юлия расспрашивала активистов, пишут ли об их пикетах местные СМИ. Она сообщила, что учится на факультете журналистики и намерена опубликовать информацию о пикете в своем блоге. "Я думаю, что выхлопа с пикетов ноль, все идут мимо. Когда я увидела человека с плакатами, я просто не поняла, что происходит. Я опросила несколько пикетчиков. Тут надо человек хотя бы 100 собрать", - сказала студентка корреспонденту "Кавказского узла".

Девушка, раздававшая рекламу пиццерии, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что солидарна с пикетчиками. "Но мне нет 18 лет, поэтому мое мнение не учтут", - отметила она.

Пенсионер Виталий Константинович сказал корреспонденту "Кавказского узла", что "многие плакаты непонятны, прохожие просто не понимают о чем речь". «Мне кажется, им [активистам] нужно больше обращать внимание на местные, а не мировые проблемы, тогда будет больше сторонников», - предположил мужчина.

Студентки Инна и Анастасия сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что, как и пикетчики, обеспокоены взрывами в Магнитогорске и Шахтах. «Реально становится страшно жить в многоэтажках, не знаешь, проснешься ли на следующий день. Мои родители уже начали думать, не поменять ли нам квартиру на частный дом», - сказала Инна.