Волгоградские пикетчики поставили властям в пример протесты во Франции

31 декабря 2018, 18:01

Шесть активистов провели сегодня в Волгограде акцию "Стратегия-31", на которой потребовали свободы собраний и снижения социальной напряженности, напомнив, что протестующие в Париже добились выполнения своих требований.

Как писал "Кавказский узел", активисты "Стратегии-31" неоднократно проводили одиночные пикеты в Волгограде. Они настаивают на исполнении статьи 31 Конституции России, которая говорит о праве граждан на мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикеты.

Полный текст Конституции России опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

Сегодня в Волгограде одиночные пикеты провели активисты Тома Гродникова, Наталья Дорожнова, Владимир Васильченко, Галина Тихенко, Владимир Тельпук и Ольга Карпухнова. Они держали плакаты "Статья 31 Конституции гласит: граждане имеют право мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. Родина – мать или мачеха?", "Волгоград попал в пятерку аутсайдеров в рейтинге самых неэффективно управляемых городов России", "Бедные - беднее, богатые - богаче", передал корреспондент "Кавказского узла".

Владимир Тельпук на пикете стоял с плакатом "Хочу, как в Париже". "Мы считаем, что рабочие Парижа добились мирными способами своих требований. И граждане России тоже имеют право жить в достатке. Мы требуем, чтобы была повышена минимальная оплата труда, отменено повышение цен на бензин, налоги, которые с нового года с нас пытаются драть", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Владимир Васильченко, который принес с собой лопату, начал расчищать площадь перед банком. "В этом году мы проводим девятую новогоднюю акцию «Стратегия-31». Последние три года нам отказывают в согласовании пикетов под предлогом уборки города и ее опасности для пикетирующих. Но ни разу еще ничего не убирали. В основном здесь всегда полно снега. 28 декабря был суд по этому поводу. Я пригласил судью сюда, чтобы она убедилась, что ответчик – мэрия – не отвечает за свои слова. Сегодня главная тема неизменна – свобода собраний", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" активист.

По словам Томы Гродниковой, прошедший год был "тяжелым". "Все началось с трагедии в «Зимней вишне» (25 марта при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 55 человек. После этого в местах массового пребывания людей по всей России, в том числе в Волгограде, прошли проверки. – Прим. "Кавказского узла"), потом повышение пенсионного возраста и налогов. Появилась новая платежка – на мусор, увеличение коммунальных расходов довольно существенное. Плюс повышение на проезд в общественном транспорте на четверть", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" участница пикета.

Гродникова также отметила, что город не убран от снега. "В Волгограде сложилась хорошая традиция – не убирать город от снега в канун Нового года", - с иронией отметила она.

Сотрудники полиции проверили документы у пикетчиков, акция прошла без задержаний, передал корреспондент "Кавказского узла".