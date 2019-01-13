Семь волгоградских активистов провели пикеты против политики правительства России

13 января 2019, 23:53

Участники одиночных пикетов в Волгограде выступили против участия России в военных действиях, низкого уровня жизни населения и одностороннего освещения взрыва в Магнитогорске.

Одиночные пикеты проходили сегодня днем в течение двух часов в центре Волгограда. В них приняли участие Галина Тихенко, Тома Гродникова, Анатолий Болтыхов, Наталья Дорожнова, Владимир Васиковский, Владимир Васильченко и Любава Третьякова. Активисты держали в руках плакаты "Магнитогорск. Znak.com/Россия-1. Хочу знать правду", "Пираты Азовского моря! Освободите украинских моряков!", "Путина план залез нам в карман!" и другими.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. В результате погибли 39 человек. 24 человека, включая десятимесячного младенца, были спасены. Следователи называли приоритетной версией произошедшего взрыв газа, следов взрывчатых веществ или их компонентов на месте обрушения не было обнаружено, написал РБК.

"В Магнитогорске погибли 39 человек, многие получили тяжелые травмы, но можем ли мы знать точно, что на самом деле произошло... Можем ли мы доверять информации, если источник этой информации для миллионов людей только один - государственное телевещание. Все остальные альтернативные средства вещания загнаны в подвал", - заявила Тома Гродникова корреспонденту "Кавказского узла".

Владимир Васильченко рассказал, что стоял с антивоенными плакатами, один из которых был на немецком языке. "Люди отлично реагировали, старики припоминали немецкий. Молодежь вся была за нас, а вот среднее поколение спорило", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Васильченко также держал плакат с требованием отставки главы Волгограда, в связи с тем, что мэрия отказывает пикетчикам в согласовании акций в центре города.

Активистка Нина Штукатурова наблюдала за пикетчиками.

"Я поддерживаю их требования. Экономическая, социальная и политическая ситуация в Волгограде и в России просто вопиющая, - сказала Нина Штукатурова корреспонденту "Кавказского узла". – Я требую освобождения украинских моряков, это недопустимо, что парней держат в застенках. Все последние нововведения правительства, в том числе пенсионная реформа, обрекают людей на вымирание. Человек просто может не дожить до пенсии".

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года, по версии российской стороны, нарушив границу и не подчинившись требованиям властей, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны. В отношении моряков было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Они были арестованы и доставлены в СИЗО Москвы, написал ТАСС.

Штукатурова отметила, что пикеты проходили в условиях сильного гололеда. "Последнюю неделю я была в Москве, там тротуары чистят постоянно, работают дворники и техника, - сказала она. - В Волгограде в Центральном районе - сплошной лед. Куда девались дворники и что происходит? Где деньги, которые выделяются на ЖКХ? В Волгограде люди рискуют жизнями, СМИ сообщают об огромном количестве травмированных. Я еле дошла до места пикетов. Причем это по всему городу".

Ранее "Кавказский узел" писал, что группа волгоградских активистов регулярно проводит одиночные пикеты против политики правительства России. 6 января одиночные пикеты провели семь человек. Они заявили, что политика правительства страны не обеспечивает безопасность и достойный уровень жизни населения.