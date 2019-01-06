Семеро волгоградских активистов выступили против политики правительства России

06 января 2019, 20:51

Активисты вышли сегодня на одиночные пикеты в центр Волгограда с плакатами: "Нечего есть, зато ракета есть", "Путина план залез нам в карман", "А на войну деньги есть?" и другими. Пикетчики заявили, что политика правительства России не обеспечивает безопасность и достойный уровень жизни населения страны.

Пикеты проводили сегодня днем в течение двух часов активисты Владимир Тельпук, Галина Тихенко, Анатолий Болтыхов, Галина Дорожнова, Тома Гродникова, Владимир Васильченко и Владимир Васиковский.

"Прохожие реагировали в основном положительно, но высказываться боятся, - сказал Владимир Тельпук корреспонденту "Кавказского узла". - Полиции сегодня не было".

Галина Тихенко держала портрет Алексея Навального. По ее словам, пожилые люди плохо реагировали на его портрет, а молодежь, напротив, выражала поддержку. Она отметила, что несколько плакатов активистов были посвящены сегодня бедственному социальному положению населения.

Владимир Васильченко, который организовывает в Волгограде акции "Стратегия-31", заявил корреспонденту "Кавказского узла", что активисты продолжают "борьбу за права и свободы". Он стоял с плакатами: "А на войну деньги есть?" и "Бедные" США уходят из Сирии, "богатая" РФ открывает Азовский фронт".

"Мы ждем с тревогой, что будет дальше в связи с Керченскими событиями, - сказал активист. – Я много раз ездил через Керченский пролив и Азовское море в Запорожскую область. Там живут мои родственники, поэтому это задевает меня особо".

"Кавказский узел" писал, что группа волгоградских активистов регулярно проводит одиночные пикеты против политики правительства России. Они выступают, в частности, против военных действий России и пенсионной реформы. 31 декабря 2018 года пикеты с такими требованиями провели шесть активистов. Они поставили властям в пример протесты во Франции.