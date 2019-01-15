Пятеро волгоградцев назвали провокацией обвинение в участии в акции Мальцева

15 января 2019, 02:19

Дзержинский районный суд Волгограда приступил к рассмотрению дела пятерых местных жителей. Они обвиняются в попытке принять участие в акции лидера запрещенной в России организации "Артподготовка" Вячеслава Мальцева. Судебное заседание проходило в закрытом режиме из-за того, что один из обвиняемых - несовершеннолетний. Подсудимые и их сторонники заявили, что дело сфабриковано.

14 января в 14.40 по местному времени (13.40 мск) в Дзержинском районном суде Волгограда началось заседание суда по делу пятерых жителей города. Они обвиняются по части 1 статьи 30, части 2 статьи 212, части 2 статьи 280 и части 3 статьи 33 Уголовного кодекса РФ (приготовлении и участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, а равно подготовка лица для организации таких массовых беспорядков или участия в них).

Суть обвинения корреспонденту "Кавказского узла" рассказал один из подсудимых Михаил Турченко.

По его словам, в октябре 2017 года в социальных сетях активно обсуждалась возможность участия в акции политика Вячеслава Мальцева (лидера организации «Артподготовка»*), намеченного им на 5 ноября в Москве. В одном из чатов неустановленное лицо предложило волгоградцам отправиться бесплатно в Москву на автомобиле "Газель". В намеченное время 3 ноября пятеро волгоградцев Михаил Турченко, Стас Бабанов, Олег Костик, Владислав Бондаренко и еще один несовершеннолетний местный житель подошли по указанному в чате адресу и стали ждать приезда машины.

К ним подъехал неустановленный следствием гражданин и подарил активистам несколько шлемов. Вскоре подъехала "Газель". Активисты в нее сели и через пять минут были задержаны сотрудниками спецслужб.

«Во время задержания я увидел, что в трех метрах от нас лежали ломы, дубинка, нож-бабочка, ружье. Откуда взялся этот арсенал, я не знаю. Уж точно мне ничего из этого не принадлежало», - сказал Турченко.

Он сознался в предъявленных ему спецслужбами обвинениях, поэтому его отпустили под подписку о невыезде. Был освобожден и несовершеннолетний участник группы. Бабанов, Костик и Бондаренко вины своей не признали и 15 месяцев находятся в СИЗО.

Судья принял решение провести заседание в закрытом режиме

Во время открытия заседания небольшое плохо проветриваемое помещение суда было переполнено (корреспондент насчитал 24 человека). Присутствовали пятеро подсудимых, трое из которых находились за заградительной решеткой, их адвокаты и родственники, слушатели и два секретаря суда. Председательствовал судья Александр Федоров.

В начале заседания суд рассмотрел ходатайства. В одном из них родители и адвокат несовершеннолетнего подсудимого попросили судью провести закрытое судебное заседание, чтобы не нанести вреда подсудимому. Судья объявил перерыв и ушел в совещательную комнату. Подсудимые стали общаться со своими адвокатами.

Во время перерыва корреспонденту "Кавказского узла" удалось задать несколько вопросов подсудимому Стасу Бабанову, сидевшему за решеткой.

«Я за время пребывания в СИЗО потерял 20 килограммов. Я мяса не ем. А там нет постной пищи, кроме капусты и хлеба. Ну, что-то приносят в передачках, но этого мало. У меня высокий рост – нары для меня малы, очень неудобно. У меня порок сердца, зрение быстро ухудшается, а врачей в СИЗО нет. На общение с защитником мало времени дают. Считаю, что то, что с нами произошло – провокация (спецслужб). Угрожают нам высокими сроками, хотя это суд решает, а не они. К организации «Артподготовка»* я не имею никакого отношения. Да такой организации и нет вовсе – только канал в соцсетях. Я вообще ни в одной организации не состою», - сказал Бабанов.

Через полчаса судья вошел в зал заседаний и огласил свое решение. Он согласился с доводами просителей и выпроводил слушателей и корреспондента "Кавказского узла" из зала. Закрытое судебное заседание продлилось три часа и закончилось в 17.40 по местному времени (16.40 мск). Слушались показания троих подсудимых – Турченко, Костика и Бондаренко.

Следующее судебное заседание по этому делу состоится 21 января.

Сторонники обвиняемых заявили об их невиновности

Одним из первых из зала суда вышел подсудимый Михаил Турченко. Он не стал рассказывать о сути своего выступления перед судом, сказал лишь, что в ходе следствия на него оказывалось давление.

«Со стороны (сотрудников спецслужб) оказывалось страшное давление. Следователи больше шутками-прибаутками гнули свою линию - все подписывай. Я особо не возражал. У меня компьютер после обыска забрали сразу на следующий день после задержания. Вообще долгий процесс, очень скучный. Быстрей бы уж он закончился», - сказал Турченко.

Защитник Стаса Бабанова Антонина Клушина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в ходе заседания настаивала на том, что ее подзащитный собирался ехать в Москву не для участия в массовых беспорядках, а для участия в мирных мероприятиях, приуроченных ко Дню Народного Единства.

«Была возможность бесплатно добраться в столицу на "Газеле", он ею и воспользовался», - сказала она.

«В результате оказался в машине, где было оружие. И вот сейчас к нему такое отношение, как к экстремисту и закоренелому преступнику. А это не так. Нельзя всех подсудимых одинаково судить – разные были у них мотивы. Они между собой не были знакомы, не общались даже. Стас знал только Михаила Турченко, остальных не знал», - сказала защитник.

Клушина заявила, что на ее подзащитного оказывалось давление.

«Были угрозы: "подумай о своих близких", "натравим на вас уголовников", "спустим в подвал, а кто туда попадает, сразу сговорчивым становится". На допросах всегда кроме следователя сидели еще какие-то лица, которые своими репликами пытались психологически повлиять на моего подзащитного. Ребята реально боятся. Они сегодня на суде давали показания и тряслись прям», - рассказала адвокат.

«Безобразие, парням такие страшные обвинения предъявляют, содержат их 15 месяцев в СИЗО. Обвинения надуманы, высосаны из пальца. Никакой организации «Артподготовка»* не существует, есть только видеоканал в Интернете. Знаю Стаса Бабанова по «прогулкам оппозиции». Спокойный тихий человек. Он не виновен в предъявляемых ему абсурдных обвинениях», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" свидетель по линии защиты Стаса Бабанова, активистка Нина Штукатурова.

Волгоградские сторонники оппозиции неоднократно проводили "прогулки оппозиции", протестуя против коррупции, отсутствии свободы выражений, слабой экономики региона.

«Дело это (организовали спецслужбы). Они даже несовершеннолетнего туда вовлекли. (Они) должны пресекать подобные преступления, должна быть профилактика с их стороны, а они сами совершают преступление, фабрикуя подобные дела. Мы намерены провести пикеты в защиту подсудимых по этому делу», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" член Правозащитного совета Волгограда Анатолий Болтыхов.

Анатолий Болтыхов - сторонник лидера "Артподготовки"* Мальцева, был задержан и помещен на принудительное обследование в психбольницу 17 ноября 2017 года. 20 декабря суд отменил решение об обследовании, и он покинул больницу.

Комментариями остальных участников процесса по поводу слов подсудимых и их защитника "Кавказский узел" пока не располагает.

"Артподготовка" - с 2017 года запрещённая в России организация,признанная судом экстремистской. Руководитель организации Вячеслав Мальцев был объявлен в розыск по обвинению в создании экстремистского сообщества на территории России. 3 ноября 2017 года пресс-центр ФСБ сообщил о ликвидации ячеек движения "Артподготовка"* в нескольких городах России, в том числе в Краснодаре. На Кубани было задержано не менее восьми человек. По данным силовиков, задержанные активисты "Артподготовки"* "сформировали группы для проведения резонансных экстремистских акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки", в частности, 4-5 ноября 2017 года.