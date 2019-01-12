Ольга Карпухнова на одиночном пикете в Волгограде 12 января 2019 года. Фото Татьяны Филимоновой для «Кавказского узла»

12 января 2019, 17:26

Пикетчица в Волгограде указала властям на проблемы горожан

Жительница Волгограда Ольга Карпухнова на одиночном пикете потребовала от властей эффективно управлять городом и улучшить социально-экономическое положение горожан.

Активистка провела пикет на аллее Героев в Волгограде с 13.30 до 15.30 по местному времени (с 12.30 до 14.30 мск). У нее были плакаты «Волгоград попал в пятерку аутсайдеров в рейтинге самых неэффективно управляемых городов России», «Пока мы молчим, нас уничтожают» и «Зачем власть ликвидирует население России?»

«На нас денег нет. Мы живем все хуже и хуже. Я регулярно выхожу на пикеты и выполняю роль жилетки, в которую плачутся местные жители», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Ольга Карпухнова.

Она отметила, что ее пикет не остался без внимания местных жителей. «Пожилой мужчина мажористого вида спросил: «Кто же вас уничтожает?» Я сказала, что вся Волгоградская область разъезжается в поисках работы в Питер и Москву, заводы закрываются. Мужчина спорил, а также спрашивал, сколько мне заплатили за пикет. Это очень обидно. Полицейский сказал ему: «Отойдите от нее, мы ее поддерживаем». Автомобилисты также поддерживают меня. Из самых дорогих машин идут самые длинные гудки. Молодежь согласна с тем, что надо все менять и проводить ротацию власти. Взрослые кивают в знак согласия», - рассказала Ольга Карпухнова.

Отметим, что в рейтинге эффективности управления в городских округах России, опубликованном 26 декабря 2018 года на сайте агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), Волгоград занял 89-е место из 92. Этот рейтинг, как заявляют авторы исследования, основан на синтезе экспертных оценок и специальным образом обработанных статистических данных.

Ранее "Кавказский узел" писал, что Ольга Карпухнова была участником акции "Стратегия-31", которую провели волгоградские активисты 31 декабря 2018 года, требуя свободы собраний и снижения социальной напряженности. Также перед Новым годом в Волгограде прошло несколько акций с требованием отменить повышение цен на проезд. 6 января пикетчики в Волгограде заявили, что политика правительства России не обеспечивает достойный уровень жизни населения страны и безопасность.

Примечание:

"Волгоградские пикетчики поставили властям в пример протесты во Франции", "Участники митинга в Волгограде потребовали отменить повышение цен на проезд", "Суд поддержал запрет на акцию "Стратегии-31" в Волгограде".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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