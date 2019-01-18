Панихида по семье Пашутиных в Шахтах 18 января 2019 года. Фото пресс-службы администрации города. http://shakhty-gorod.ru/about/info/news/30359/

18 января 2019, 23:01

Похоронены все погибшие при взрыве в Шахтах

Похороны членов семьи Пашутиных, последних трех из пяти погибших в результате взрыве газа в девятиэтажном доме, состоялись сегодня в Шахтах. Мэрия пообещала арендовать жилье для эвакуированных.

"Кавказский узел" информировал, что 14 января при взрыве газа разрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах дома по улице Хабарова в Шахтах. 16 января было объявлено в городе днем траура. Погибли пять человек. Двоих из них, Людмилу Власову и Викторию Ларикову, похоронили 17 января.

Сегодня в Покровском кафедральном соборе состоялось отпевание Ольги, Владимира и Татьяны Пашутиных, погибших в результате взрыва бытового газа, со ссылкой на пресс-службу администрации Шахт сообщил "Интерфакс".

При взрыве получили травмы муж и двухлетняя дочь одной из погибших. Сегодня девочку выписали из больницы, ее отец продолжает находиться в стационаре. Эвакуированные жильцы дома, где произошел взрыв, и соседней пятиэтажки 17 января начали возвращаться в свои квартиры.

Жильцы подъезда, где произошел взрыв, и примыкающего к нему подъезда соседней пятиэтажки все еще не получили разрешения вернуться домой. В гостинице "Горняк" остаются 18 человек, другая часть эвакуированных проживает у родственников и знакомых. На сегодняшней встрече с пострадавшими глава шахтинской администрации предложил им поселиться в жилье, арендованное за счет городского бюджета. Люди согласились, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте мэрии. Общее число эвакуированных, которые еще не вернулись домой, там не указано.

Примечание:

"Пострадавшая от взрыва в Волгограде рассказала суду о бездействии горгаза", "Умер пострадавший при взрыве газа в Дагестане", "Сочинские газовики назвали причину взрыва в многоэтажке".

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