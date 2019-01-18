Пострадавшая от взрыва газа многоэтажка. Шахты. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

18 января 2019, 18:11

Пострадавшая при взрыве в Шахтах девочка выписана из больницы

Двухлетняя девочка, госпитализированная после взрыва газа в шахтинской многоэтажке, переведена сегодня на амбулаторное лечение. Отец девочки остается в больнице, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 января при взрыве газа разрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах дома по улице Хабарова в Шахтах. При взрыве погибли пять человек. Травмы получили муж и дочь одной из погибших.

Девочка выписана из областной детской клинической больницы, она продолжит лечение амбулаторно, сообщила пресс-служба Минздрава Ростовской области. "Состояние ребенка удовлетворительное, необходимая медицинская помощь оказана в полном объеме", - сказал представитель ведомства.

Отец ребенка по-прежнему находится в травматологии шахтинской больницы. Врачи оценивают его состояние как относительно удовлетворительное. Мужчину планируют выписать через 10 дней, со ссылкой на министерство здравоохранения региона передал сегодня "Интерфакс".

Жену пострадавшего 17 января похоронили на хуторе Новодонецком, информировал сегодня "Дон 24". В тот же день состоялись похороны еще одной погибшей, Людмилы Власовой.

Подача газа полностью восстановлена

Специалисты восстановили газоснабжение в подъезде поврежденном взрывом, сообщили в администрации Шахт. "Сегодня сняли с утра ограничения по девятиэтажке. Не только газ, но и тепло, и вода [подключены]", - процитировал представителя мэрии ТАСС. Смогут ли жильцы этого подъезда в ближайшее время вернуться в свои квартиры, он не уточнил.

Напомним, что после взрыва были эвакуированы жильцы не только дома, где произошел взрыв, но и соседней пятиэтажки. 17 января жильцам всех подъездов, кроме того, где произошел взрыв, и соседнего, позволили вернуться в свои квартиры.

Примечание:

"11 человек остались без жилья после пожара в Дагестане", "Человек пострадал при взрыве газа в Махачкале", "Число госпитализированных детей в Каспийске достигло 31".

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