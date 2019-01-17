Родным погибших при взрыве в Шахтах выделено пять миллионов рублей

17 января 2019, 18:42

Власти Ростовской области выделили по миллиону рублей за каждого из пяти погибших при взрыве газа в шахтинской многоэтажке.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 января при взрыве газа разрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах дома по улице Хабарова в Шахтах. Погибли пять человек, еще четверо были госпитализированы. Сегодня начались похороны погибших.

Губернатор Василий Голубев подписал распоряжение о выделении из областного бюджета трех миллионов рублей на выплату единовременного пособия родственникам семьи, все три члена которой погибли при взрыве, говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы губернатора, размещенном на сайте правительства Ростовской области.

Ранее аналогичные компенсации были выделены близким погибших Людмилы Власовой и Виктории Лариковой. Муж и дочь Лариковой, которые после взрыва были госпитализированы, помимо пособия в миллион рублей, получили 600 тысяч рублей в качестве компенсации вреда здоровью.

По данным властей на 16 января, более 100 человек подали заявления на материальные выплаты после взрыва. Единовременная выплата всем пострадавшим составляет 10 тысяч рублей. Кроме того, выплаты от 50 до 100 тысяч рублей будут назначены за частичную или полную утрату имущества.