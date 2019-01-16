30 пострадавших при взрыве шахтинцев размещены в гостиницах

16 января 2019, 15:40

Смогут ли жильцы пострадавшего от взрыва дома жить в своих квартирах, станет ясно после начатого сегодня обследования здания, сообщил глава администрации Шахт. Взрывы газа в домах чаще всего происходят по вине жильцов, рассказал "Кавказскому узлу" руководитель организации "Взрывиспытания".

Как писал "Кавказский узел", 14 января в доме №16 по улице Хабарова в Шахтах произошел взрыв газа, который разрушил четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. Погибли пять человек, еще четверо были госпитализированы. Сегодня спасательная операция была завершена.

Более 100 человек подали заявления на материальные выплаты после взрыва, сообщили сегодня власти города. По данным областных властей, единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого получат люди, обратившиеся за помощью. Кроме того, выплаты от 50 до 100 тысяч рублей будут назначены за частичную или полную утрату имущества. Семьям погибших решено выплачено по миллиону рублей из областного бюджета, одна семья уже получила компенсацию.

Большинство жильцов дома №16 и соседнего дома по улице Хабарова размещены у родственников или друзей, в гостинице находятся 30 человек, сообщил сегодня глава администрации Шахт Андрей Ковалев. "Мы готовы предоставить комнаты по запросу", - уточнил он.

По его словам, специализированные проектные организации сегодня приступили к обследованию обоих домов. "Думаю, что в течение двух недель мы сделаем выводы о том, можно ли проживать во втором и третьем подъездах пятиэтажки №18 и в первом подъезде 16-го дома", - сообщил чиновник.

Андрей Ковалев уточнил, что после заключения экспертов станет понятно, подлежит ли дом восстановлению, пишет "Интерфакс-Юг".

Дом будет восстановлен или демонтирован за счет местных бюджетов, пояснил губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Будет проект на демонтаж либо проект на достройку дома. Это мы намерены сделать за счет областного бюджета. Как мне известно, помощь окажет и муниципальный бюджет", - цитирует главу региона агентство.

Решение о судьбе дома примет комиссия специалистов

Во время спасательной операции в случае взрыва в доме район ЧП должен быть оцеплен, а жители дома эвакуированы, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Александр Бруданин, директор автономной некоммерческой организации "Взрывиспытания", один из руководителей спасательных операций после терактов в Гурьяново и на Каширском шоссе в Москве.

"После завершения спасательной операции, проводимой МЧС, к работе приступает приглашенная для обследования несущих конструкций организация. По ее итогам при участии пожарных, управляющей компании, застройщика, проектировщика решается вопрос о заселении людей в дом. Не исключено, что соседние с разрушенным подъезды будут снесены. Решение не исключает и полного сноса дома", - рассказал он.

Согласно "Правилам обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений", к обследованию несущих конструкций здания допускаются организации, оснащенные необходимыми приборами и инструментами, а также имеющие в штате квалифицированных специалистов, уточнил Александр Бруданин.

"Квалификация организации должна быть подтверждена соответствующей государственной лицензией. Организации могут быть как частными, так и получастными, и государственными", - рассказал специалист.

По его словам, определить объем взорвавшегося газа невозможно. "Однако можно высчитать тротиловый эквивалент", - пояснил Александр Бруданин.

Чаще всего взрыв газа происходит по вине жильца, поставившего новую газовую плиту без участия представителя газовой компании, уточнил он.

Напомним, что отопление дома №16 вызывало нарекания жильцов, многие из них использовали для обогрева квартир газовые плиты.