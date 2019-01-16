Жители Шахт пришли на панихиду по погибшим при взрыве

16 января 2019, 14:32

Мэрия Шахт объявила сегодня день траура по погибшим при взрыве газа в многоквартирном доме. Жители города пришли к месту происшествия на гражданскую панихиду.

Как писал "Кавказский узел", 14 января при взрыве газа разрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах дома по улице Хабарова. Погибли пять человек, еще четверо были госпитализированы. Сегодня стало известно, что спасательная операция завершена.

16 января объявлено в Шахтах днем траура, сообщила сегодня на своем сайте администрация города.

Горожане сегодня пришли на гражданскую панихиду к дому, в котором взорвался газ, люди приносят цветы к траурному столу, пишет "Интерфакс-Юг".

По словам главы администрации Шахт Андрея Ковалева, похороны одной из жертв взрыва пройдут уже сегодня, остальных погибших родственники смогут похоронить в ближайшие дни. "Семья из трех человек будет похоронена после того, как их дочь, которая вчера прилетела, решит, где производить погребение. Все затраты, как и говорилось, берем на себя", - цитирует чиновника агентство.

Одна из семей уже получила компенсацию в миллион рублей, по остальным идёт сбор документов, деньги на эти цели уже выделены, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы губернатора Ростовской области.

Напомним, что более 100 человек подали заявления на материальные выплаты после взрыва, заявила сегодня мэрия Шахт. По данным областных властей, единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого получат люди, обратившиеся за помощью. Кроме того, выплаты от 50 до 100 тысяч рублей будут назначены за частичную или полную утрату имущества. Семьям погибших будет выплачено по миллиону рублей из областного бюджета.