Более 100 человек обратились за помощью после обрушения дома в Шахтах

16 января 2019, 12:24

Пострадавшие подали заявления на выплаты 10 тысяч рублей после взрыва в многоэтажке, сообщил представитель мэрии города Шахты. По данным обладминистрации, на компенсации пострадавшим выделено 790 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", утром 14 января произошел взрыв в многоэтажке в Шахтах, в результате чего разрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. К вечеру 15 января под завалами были найдены тела четырех человек, судьба еще одного жильца оставалась невыясненной. Четверо пострадавших были госпитализированы. Сегодня стало известно, что спасатели нашли под завалами тело пятого погибшего. Спасательная операция завершена.

Более 100 человек подали заявления на материальные выплаты после взрыва в жилом доме в Шахтах, заявил представитель пресс-службы администрации города. "В списках уже больше 100 человек. Процедура носит заявительный характер, люди постепенно приходят, все службы работают в этом направлении", - цитирует сотрудника пресс-службы ТАСС.

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого получат 79 человек, которые уже обратились за помощью. Губернатор Василий Голубев подписал распоряжение о выделении из областного бюджета 790 тысяч рублей, говорится в сегодняшнем сообщении на портале правительства Ростовской области.

"Этот вид материальной помощи носит заявительный характер. Кроме того, выплаты от 50 до 100 тысяч рублей будут назначены за частичную или полную утрату имущества. Уточненный список граждан, имеющих право на эту выплату, будет составлен после обследования дома комиссией", - подчеркивается в сообщении.

Семьям, родственники которых погибли в результате чрезвычайной ситуации в многоквартирном доме в Шахтах, будет выплачено по 1 млн рублей из областного бюджета, отмечается в сообщении.

162 жильца разрушенного дома в Шахтах были эвакуированы. 15 января жильцов неповрежденных подъездов начали пускать в их квартиры за вещами. В разрушенный и соседний подъезды входить не разрешается.

Жители пострадавшего от взрыва бытового газа многоквартирного дома в городе Шахты смогут попасть в квартиры после того, как будет принято окончательное решение о его пригодности к проживанию, заявил сегодня представитель Управления информационной политики правительства Ростовской области.

"Решение по пригодности дома для проживания будет принято не ранее 18 января после обследования специалистами. Соответственно, жителей запустят в квартиры не ранее этой даты", - цитирует представителя ведомства "Интерфакс".

Напомним, что вопреки уверениям газовиков об исправности оборудования в обрушившемся доме в Шахтах власти назвали взрыв газа единственной причиной инцидента. При этом жители пострадавшего дома рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что зимой в квартирах было очень холодно и приходилось греться с помощью включенной газовой плиты.