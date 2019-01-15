На месте взрыва многоэтажного дома в Шахтах. 14 января 2019 г. Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла"

15 января 2019, 17:10

Жильцов дома в Шахтах начали пускать за вещами после взрыва

Жильцам, эвакуированным после взрыва в девятиэтажке, разрешено взять из квартир необходимые вещи, при этом в два подъезда никого пока не пускают, сообщила мэрия Шахт.

Как писал "Кавказский узел", утром 14 января при взрыве в шахтинской многоэтажке разрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. Двое погибли, четверо были госпитализированы. Пострадавшими признаны 93 человека. Эвакуированы 162 жильца этого дома, они находятся в пункте временного размещения.

Жильцы неповрежденных подъездов начали заходить в свои квартиры за вещами, сообщил сегодня глава администрации Шахт Андрей Ковалев. "В подъезд, в котором произошло обрушение, пока никого не пускаем, также как и в первый подъезд соседнего дома, потому что он примыкает к разрушенному", - сказал он.

По его словам, в доме запущено отопление, сообщил "Интерфакс".

Поисковые работы на месте взрыва в Шахтах завершатся уже сегодня, рапортовал начальник главного управления МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко. При этом судьба трех жильцов дома остается неизвестной, говорится в сообщении на сайте администрации Шахт.

Примечание:

"В Ростовской области на пожаре погибли три малолетних ребенка", "В Ростовской области местный житель обвиняется в смерти шести человек на пожаре", "Мать погибших при пожаре в Ростове-на-Дону детей скончалась от ожогов".

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