Жильцов дома в Шахтах начали пускать за вещами после взрыва

15 января 2019, 17:10

Жильцам, эвакуированным после взрыва в девятиэтажке, разрешено взять из квартир необходимые вещи, при этом в два подъезда никого пока не пускают, сообщила мэрия Шахт.

Как писал "Кавказский узел", утром 14 января при взрыве в шахтинской многоэтажке разрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. Двое погибли, четверо были госпитализированы. Пострадавшими признаны 93 человека. Эвакуированы 162 жильца этого дома, они находятся в пункте временного размещения.

Жильцы неповрежденных подъездов начали заходить в свои квартиры за вещами, сообщил сегодня глава администрации Шахт Андрей Ковалев. "В подъезд, в котором произошло обрушение, пока никого не пускаем, также как и в первый подъезд соседнего дома, потому что он примыкает к разрушенному", - сказал он.

По его словам, в доме запущено отопление, сообщил "Интерфакс".

Поисковые работы на месте взрыва в Шахтах завершатся уже сегодня, рапортовал начальник главного управления МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко. При этом судьба трех жильцов дома остается неизвестной, говорится в сообщении на сайте администрации Шахт.