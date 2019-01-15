Врачи озвучили последние данные о пострадавших в Шахтах

15 января 2019, 15:53

Житель разрушенной взрывом шахтинской девятиэтажки находится в реанимации, состояние его госпитализированной дочери стабильное, сообщила сегодня мэрия.

Как писал "Кавказский узел", 14 января двухлетняя девочка, найденная после взрыва в многоэтажке, была доставлена в областную детскую больницу, ее отца прооперировали в Шахтах. Кроме того, по просьбе родных в дом сестринского ухода госпитализирован инвалид-колясочник. В больницу была доставлена и пенсионерка, котрой стало плохо вечером 14 января.

Утром 14 января в Шахтах при взрыве разрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах жилого дома. Один человек был найдет мертвым, семеро спасены из-под завалов. Сегодня утром спасатели сообщили, что при разборе завалов обнаружилитело еще одной погибшейжительницы дома. Судьба еще троих человек остается неизвестной. 162 человека были эвакуированы, для них организовали пункт временного размещения в школе, 29 из них были размещены в гостинице. Пострадавшими признаны 93 человека.

О том, что госпитализированный мужчина находится в реанимации, сообщил сегодня глава администрации Шахт Андрей Ковалев. "Состояние [девочки] стабильное. Папа - средней тяжести, он находится в реанимации в сознании", - процитировал слова Ковалева "Интерфакс".

Губернатор Василий Голубев подписал распоряжение о выделении из областного бюджета миллиона рублей на выплату единовременного пособия родственникам семьи погибшей. Оформляется и выплата материальной помощи для семьи второй погибшей, говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы губернатора на сайте правительства Ростовской области.

Напомним, что первая погибшая, обнаруженная спасателями под завалами, является женой госпитализированного после взрыва мужчины и матерью девочки, которая сейчас также находится в больнице.