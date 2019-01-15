93 человека признаны пострадавшими после обрушения дома в Шахтах

15 января 2019, 13:29

После взрыва в шахтинской многоэтажке пострадали 93 человека, двое погибли, двое госпитализированы, еще трое числятся пропавшими без вести, заявил сегодня глава ГУ МЧС Ростовской области Вячеслав Бутко. В результате происшествия повреждено 16 квартир, однако дом подлежит восстановлению, сообщил глава областного Минстроя Сергей Куц.

Как сообщал "Кавказский узел", утром 14 января в Шахтах произошел взрыв в жилом доме. В результате поисковых работ один человек был найдет мертвым, семеро спасены из-под завалов. Сегодня утром стало известно, что при разборе завалов спасатели обнаружили тело еще одной погибшей жительницы дома, а число госпитализированных возросло до четырех. Судьба еще троих человек остается неизвестной.

Жильцам разрушенной многоэтажки в Шахтах пришлось выбираться из-под обломков, люди покидали аварийное здание, оставив вещи и документы, сообщили они. Жители соседних домов рассказали, что ощутили взрыв в своих квартирах. Власти назвали взрыв газа единственной причиной инцидента.

"Пострадали 93 человека, двое погибли, двое госпитализированы, судьба трех человек пока неизвестна", - заявил сегодня на совещании по ликвидации последствий ЧП начальник ГУ МЧС Ростовской области Вячеслав Бутко

По словам Бутко, за психологической помощью после взрыва обратились 111 человек, сообщает ТАСС.

По данным информационного агентства, уже подготовлены списки людей, признанных пострадавшими. "Списки все готовы, переписали всех, еще восемь или девять человек заявления не подали. Миллион рублей семье погибшей сегодня будет перечислен. По второй погибшей, если сегодня документы сделаем, то, возможно, тоже сегодня перечислим", - цитирует министра труда и социального развития Ростовской области Елену Елисееву издание.

По словам Елисеевой, также завершается сбор документов для оформления выплат пострадавшим, которые были госпитализированы и получили вред здоровью.

В результате происшествия повреждено 16 квартир, в том числе четыре имеют сильные разрушения, говорится в сегодняшнем сообщении на портале правительства Ростовской области. "В пункте временного размещения - гостинице "Горняк" - находятся 28 человек (это 12 семей), в том числе двое несовершеннолетних детей. Организовано трехразовое горячее питание, медицинское обслуживание. Находятся у родных и близких 118 человек", - отмечается в сообщении.

В школе, где был организован ПВР, постоянного размещения нет, уточнил при этом представитель пресс-службы мэрии Шахт. "Там только… оформляют документы, восстанавливают, собеседование со службами - по сути, это рабочий транзитный пункт", - цитирует сотрудника мэрии РИА "Новости".

Глава Минстроя Ростовской области назвал разрушенный взрывом дом подлежащим восстановлению

Частично разрушенный взрывом газа дом в Шахтах подлежит восстановлению, сообщил сегодня в ходе заседания оперативного штаба министр строительства и архитектуры Ростовской области Сергей Куц.

"Была создана рабочая группа. В течение дня при первом визуальном осмотре стало понятно, что дом подлежит восстановлению", - цитирует чиновника "Интерфакс".

В свою очередь, по данным издания, губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил сделать все возможное, чтобы люди могли вернуться в свои квартиры как можно скорее. "Как только будете готовы, сделайте доклад по примерным срокам восстановления со всеми данными по проектной документации. Если люди могут там проживать, сделайте так, чтобы они смогли вернуться как можно быстрее", - заявил Голубев.