Число госпитализированных после взрыва в Шахтах возросло до четырех

После осмотра эвакуированных жильцов разрушенного взрывом дома в Шахтах врачи приняли решение поместить в больницы еще двоих человек, сообщил Минздрав.

Как писал "Кавказский узел", 14 января двухлетняя девочка, найденная после взрыва в многоэтажке, была доставлена в областную детскую больницу, ее отца прооперировали в Шахтах.

Утром 14 января в Шахтах при взрыве разрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах жилого дома. Один человек был найдет мертвым, семеро спасены из-под завалов. Сегодня утром спасатели сообщили, что при разборе завалов обнаружили тело еще одной погибшей жительницы дома. Судьба еще троих человек остается неизвестной. 162 человека были эвакуированы, для них организовали пункт временного размещения в школе, 29 из них были размещены в гостинице.

В пункте временного содержания были осмотрены все доставленные туда жители дома. "По просьбе родственников в дом сестринского ухода был госпитализирован пациент по социальным показаниям", - цитирует сегодня министра здравоохранения региона Татьяну Быковскую ТАСС. Глава регионального Минздрава уточнила, что это инвалид-колясочник, который требует ухода.

Также в пункт временного пребывания была доставлена пожилая родственница жильцов одной из квартиры в разрушенном доме, вечером 14 января ей стало плохо, отметила Быковская.

По ее словам, две бригады врачей с сегодняшнего утра осматривают временно размещенных в гостинице людей.

Быковская также рассказала, что ранее госпитализированные двухлетняя девочка и ее отец остаются в больницах, их состояние оценивается как стабильное.

На сайте Министерства здравоохранения Ростовской области нет информации количестве госпитализированных и их состоянии на 11.40 мск сегодня.