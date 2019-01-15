Последствия взрыва в многоэтажном доме в Шахтах. 14 января 2019 г. Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла"

15 января 2019, 06:12

Число погибших при взрыве девятиэтажки в Шахтах увеличилось до двух человек

Спасатели при разборе завалов на месте взрыва в многоэтажке в Шахтах обнаружили тело погибшей жительницы дома.

Как информировал "Кавказский узел", утром 14 января в городе Шахты Ростовской области при взрыве разрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах жилого дома. В результате один человек погиб, семеро были спасены из-под завалов, в том числе двухлетняя девочка. Спасатели продолжали поиски четырех человек. При этом, по данным МЧС, есть угроза обрушения здания. Власти назвали взрыв газа единственной причиной ЧП. 162 человека были эвакуированы, 29 из них были размещены в гостинице. Жильцы дома рассказали подробности происшествия.

Спасатели демонтировали часть плит в доме, где произошел взрыв, и при разборе завалов обнаружили тело женщины, которая, предположительно, проживала в квартире №72, пишет сегодня, 15 января, со ссылкой на пресс-службу МЧС России РИА "Новости".

На месте взрыва продолжаются поиски трех человек, судьба которых остается неизвестной, уточняет ТАСС.

Примечание:

"29 эвакуированных жильцов дома в Шахтах размещены в гостинице", "Власти назвали взрыв газа единственной причиной обрушения дома в Шахтах", "86 человек обратились за помощью после обрушения дома в Шахтах".

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