14 января 2019, 08:33
Житель Шахт погиб при обрушении девятиэтажки
Четыре квартиры девятиэтажного дома в Шахтах разрушены сегодня при взрыве газа, один человек погиб, сообщили спасатели.
Сообщение о частичном обрушении дома на улице Хабарова из-за взрыва газа поступило спасателям в 06.18 мск сегодня.
"Произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей девятиэтажного многоквартирного дома", - сообщило сегодня главное управление МЧС по Ростовской области на своем сайте.
По предварительным данным, взрыв произошел на девятом этаже дома, уточнило ведомство.
"Один человек погиб, он был обнаружен на девятом этаже", - цитирует представителя ГУ МЧС по региону ТАСС.
В четырех разрушенных квартирах проживали 14 человек, в том числе трое детей, еще шесть человек могут находиться под завалами, уточнило со ссылкой на ведомство агентство.