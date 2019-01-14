Житель Шахт погиб при обрушении девятиэтажки

14 января 2019, 08:33

Четыре квартиры девятиэтажного дома в Шахтах разрушены сегодня при взрыве газа, один человек погиб, сообщили спасатели.

Сообщение о частичном обрушении дома на улице Хабарова из-за взрыва газа поступило спасателям в 06.18 мск сегодня.

"Произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей девятиэтажного многоквартирного дома", - сообщило сегодня главное управление МЧС по Ростовской области на своем сайте.

По предварительным данным, взрыв произошел на девятом этаже дома, уточнило ведомство.