Последсвтия взрыва девятиэтажного дома в Шахтах. Фото http://donday.ru/v-shahtah-proizoshel-vzryv-v-mnogoetazhke.html

14 января 2019, 08:33

Житель Шахт погиб при обрушении девятиэтажки

Четыре квартиры девятиэтажного дома в Шахтах разрушены сегодня при взрыве газа, один человек погиб, сообщили спасатели.

Сообщение о частичном обрушении дома на улице Хабарова из-за взрыва газа поступило спасателям в 06.18 мск сегодня.

"Произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей девятиэтажного многоквартирного дома", - сообщило сегодня главное управление МЧС по Ростовской области на своем сайте.

По предварительным данным, взрыв произошел на девятом этаже дома, уточнило ведомство.

Эвакуированы 140 жильцов дома, из-под завалов спасены семь человек, передает сообщение спасателей РИА "Новости".

"Один человек погиб, он был обнаружен на девятом этаже", - цитирует представителя ГУ МЧС по региону ТАСС.

В четырех разрушенных квартирах проживали 14 человек, в том числе трое детей, еще шесть человек могут находиться под завалами, уточнило со ссылкой на ведомство агентство.

"Кавказский узел" также писал, что 28 февраля 2018 года жильцы шестиэтажного дома в Таганроге были эвакуированы после взрыва в одной из квартир, погиб пожилой мужчина.
Примечание:

"Восстановительные работы начаты после взрыва в ростовском доме", "Плита с дефектами найдена в ростовском доме после взрыва газа", "Граната обнаружена на детской площадке в Ростове-на-Дону".

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