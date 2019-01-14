Жители рассказали подробности взрыва дома в Шахтах

14 января 2019, 23:12

Жителям разрушенной многоэтажки в Шахтах пришлось выбираться из-под обломков, люди покидали аварийное здание, оставив вещи и документы, сообщили они. Жильцы соседних домов рассказали, что ощутили взрыв в своих квартирах.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром в Шахтах при взрыве разрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах жилого дома. Один человек погиб, семеро были спасены из-под завалов, в том числе двухлетняя девочка. Спасатели продолжают поиски четырех человек. При этом, по данным МЧС, есть угроза обрушения здания. Власти назвали взрыв газа единственной причиной инцидента. 162 человека были эвакуированы, 29 из них были размещены в гостинице.

Жители разрушенной многоэтажки и соседних домов рассказали о подробностях ЧП.

"В подъезде, где обрушились квартиры, живут мои родители, мы их забрали, они находятся у нас дома. Я слышала взрыв, это было ужасно, словами не передать. Стекла зазвенели, маленькие дети проснулись, начали плакать. Квартира родителей находится на шестом этаже, у них на балконе повыбивало окна, балкон частично пострадал. Родители сейчас находятся в шоковом состоянии", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница соседнего дома Евгения Артеменко.

Татьяна Бочарова рассказала, что живет через два дома от места ЧП и услышала взрыв, когда собиралась на работу. "Стекло задрожали, я сильно испугалась. Попугаи в клетке начали биться", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Я утром, когда было еще темно, услышала сильный взрыв, в квартире стекла начали дрожать, а в подъезде они повылетали. Уже потом, как посветлело, я вышла на улицу и узнала, что по соседству в доме произошел взрыв", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница соседней пятиэтажки Лидия Сизенева.

"В шесть часов утра мы спали, я проснулась от сильного взрыва и от того, что на меня посыпалась штукатурка с потолка. Повыбивало стекла из окон, и осколки полетели на меня. Даже двери межкомнатные слетели. Я схватила младшую сестру и с ней вылезла в окно. Через дверь мы не смогли выйти, ступеньки были поломаны, лифт тоже, подъезд был завален обломками, поэтому пришлось выпрыгивать в окно", - рассказала Алиса Дергоусова, которая проживает на первом этаже разрушенного дома.

По ее словам, в квартире остались домашние животные. "Мы не видели их, когда убегали. Сейчас мы в 23 школе, во временном пункте. В квартиру не пускают, чтобы хотя бы забрать вещи и документы. Нам сказали, что в квартире жить пока будет нельзя, что дальше - неизвестно, сейчас заполняем бланки и, видимо, определят пока в гостиницу", - сказала Алиса Дергоусова корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница разрушенного дома Нина Заболотина в момент ЧП была на даче, в квартире остались ее дети. "Они мне утром позвонили и сказали, что был взрыв: "мы в крови, но живы". Я быстро поехала к дому. Дети сами смогли выбраться из-под завалов, у нас рухнула стена. Сейчас хочу забрать документы из квартиры, но туда не пройдешь. В пункте обогрева меня накормили, напоили чаем, говорят, будут оформлять в гостиницу. Что будет дальше - еще неизвестно. Многие вынуждены были из под обломков выбираться, кого-то спасатели доставали" - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Ала Мельникова рассказала, что живет в разрушенном подъезде на четвертом этаже. "Когда услышала взрыв, успела схватить документы и выбежала на улицу. У меня были выбиты стекла, это то, что я успела заметить, что сейчас - неизвестно, никого не пускают. Написала заявление на помощь, наверное, наш подъезд теперь аварийный, пока разместят в гостиницу, а что будет дальше, я не знаю", - заявила она.

Число тех, кто решил разместиться в гостинице, увеличилось, сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области. "Список пополнила еще одна семья. В целом, это более 30 человек", - цитирует представителя пресс-службы "Интерфакс".

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что для тех, чьи квартиры после взрыва непригодны для проживания, уже подбирают новое жилье, пишет РИА "Новости".

"Мы намерены людей пострадавших, если жилье не пригодно для проживания… обеспечить жильем", - сообщил глава региона. - Муниципалитет уже занимается подбором жилья. Не исключен вариант, когда мы выделим деньги, и люди сами его купят".