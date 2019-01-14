29 эвакуированных жильцов дома в Шахтах размещены в гостинице

14 января 2019, 19:14

Число эвакуированных после обрушения дома в Шахтах увеличилось до 162, уточнило МЧС. 29 жильцов размещены в гостинице, сообщили в правительстве Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", ранее представитель пункта временного размещения сообщил, что из многоэтажки в Шахтах, где сегодня произошел взрыв, эвакуированы 140 человек, 86 из них обратились за помощью в ПВР.

Сегодня утром в Шахтах при взрыве разрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах жилого дома. Один человек погиб, семеро были спасены из-под завалов, в том числе двухлетняя девочка. Спасатели продолжают поиски четырех человек. При этом, по данным МЧС, есть угроза обрушения здания. Власти назвали взрыв газа единственной причиной инцидента.

162 человека, проживающих в девятиэтажке и соседнем доме, были эвакуированы, уточнили в МЧС региона.

"Размещены 29 человек в гостинице, они дали согласие, чтобы их временно разместили", - цитирует источник в пресс-службе правительства региона РИА "Новости".

По данным пресс-службы, всего для приема эвакуированных жильцов подготовлено 115 гостиничных номеров.

Эвакуированные жильцы находятся в школе. Депутат Заксобрания Ростовской области Сергей Михалев также сказал корреспонденту "Кавказского узла", что они будут временно размещены в гостинице.

Сами жильцы рассказали, что проснулись сегодня от сильного грохота: падала мебель, разбились оконные стекла, передает корреспондент "Кавказского узла".

В связи с ЧС в Шахтах открыта телефонная горячая линия. "Вопросы по обрушению части дома можно задать специалистам по телефону 8(863) 239-99-99", - сообщается на сайте правительства региона.

В ликвидации последствий ЧП задействованы более 400 человек, в том числе 20 альпинистов, 74 единицы техники, сообщили в пресс-службе правительства.