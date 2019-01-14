Губернатор Ростовской области Василий Голубев (третий справа) на месте события. Шахты, 14 января 2019 г. Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла"

14 января 2019, 15:12

86 человек обратились за помощью после обрушения дома в Шахтах

Из многоэтажки в Шахтах, где сегодня произошел взрыв, эвакуировано 140 человек, 86 из них обратились за помощью в пункт временного размещения, сообщил представитель ПВР. По словам жителей, власти обещали расселить их в гостиницах, однако номера пока не предоставлены.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром в Шахтах при взрыве разрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах жилого дома. Один человек погиб, семеро были спасены из-под завалов, в том числе двухлетняя девочка, которая была госпитализирована в областную детскую больницу. Спасатели продолжают поиски четырех человек. При этом, по данным МЧС, есть угроза обрушения здания.

На месте взрыва работают сотрудники МЧС, для контроля ситуации используется беспилотный летательный аппарат, территория оцеплена силовиками. На подъездах к территории дома стоят посты ГИБДД, машины не пропускаются, сообщает корреспондент "Кавказского узда" с места событий.

В свою очередь жильцы пострадавшего дома заявили корреспонденту "Кавказского узла", что власти пообещали разместить их в гостиницах, однако номера пока не предоставлены. При этом, по их данным, в школе создан пункт обогрева, куда люди приходят погреться, поесть, попить чая, с ними работают психологи и Следственный комитет.

Школа, в которой находится временный пункт помощи пострадавшим. Шахты, 14 января 2019 г. Фото Вячеслава Прудникова лдя "Кавказского узла""Всего из дома эвакуировано 140 человек, из которых 43 человека спасены из пострадавшего подъезда, а также семь человек извлечены из-под завалов. Один человек погиб, остается неизвестной судьба четырех человек", - говорится в сообщении от 12.30 мск на сайте ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным ведомства, для эвакуированных жильцов развернут пункт временного размещения, организовано горячее питание, работают социальные службы, а также оказывается медицинская и психологическая помощь.

"86 человек обратились, из них только 10 человек требуют ночлега, остальные все по родственникам, но некоторые сейчас находятся здесь, потому что у нас работает Следственный комитет, Пенсионный фонд, кому-то потребовалась помощь психологов, медицинской службы - померить давление, принять успокоительное", - цитирует представителя пункта временного размещения ТАСС.

Для всех 140 жильцов, эвакуированных с места ЧП в городе Шахты, подготовлены номера в гостинице, сообщил губернатор Василий Голубев. "Для жильцов дома сразу же был развернут пункт временного размещения, который находится в ближайшей школе. Также подготовлено для размещения эвакуированных жителей дома около 115 гостиничных номеров. Параллельно ведется подбор жилья для тех, кто в этом нуждается", - говорится в сообщении на портале правительства Ростовской области.

При этом власти пообещали также выплатить компенсации пострадавшим при обрушении дома. "Семье погибшей будет выплачен 1 миллион рублей. Пострадавшим - от 200 до 600 тысяч в зависимости от повреждений", - цитируют Голубева РИА "Новости".

В свою очередь глава правительства России Дмитрий Медведев поручил провести полное обследование дома после завершения спасательной операции и в случае необходимости оказать финансовую поддержку жителям по федеральной линии, отмечается в сообщении на сайте правительства.

Примечание:

"Пострадавшая от взрыва в Волгограде рассказала суду о бездействии горгаза", "Умер пострадавший при взрыве газа в Дагестане", "Сочинские газовики назвали причину взрыва в многоэтажке".

Автор: Вячеслав Прудников; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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  • 86 человек обратились за помощью после обрушения дома в Шахтах

    Из многоэтажки в Шахтах, где сегодня произошел взрыв, эвакуировано 140 человек, 86 из них обратились за помощью в пункт временного размещения, сообщил представитель ПВР. По словам жителей, власти обещали расселить их в гостиницах, однако номера пока не предоставлены.

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