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13:06, 8 июня 2026

Людмиле Борзило позволено вернуться домой после рождения ребенка

Людмила Борзило. Фото: Людмила Борзило / Rutube.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активистке из Ростовской области Людмиле Борзило после рождения ребенка позволили вернуться домой, однако, по словам родных, она ограничена в общении, в том числе по телефону.

Как информировал "Кавказский узел", 30 декабря 2025 года стало известно, что Орловский районный суд Ростовской области прекратил уголовное преследование активистки Людмилы Борзило по делу о разглашении тайны усыновления.

Людмила Борзило обвинялась в разглашении тайны усыновления. Расследованием работы роддома она занялась после того, как ей сообщили, что ее ребенок, родившийся в 2016 году, умер. Активистка была уверена, что ее ребенка подменили и передали бездетной паре. Однако в уголовном деле говорится о другом ребенке, историю которого она опубликовала в интернете: он уже достиг совершеннолетия и знал о том, что был усыновлен. По данным издания 161.ru, речь идет о юноше 2005 года рождения.

Старшая дочь Людмилы Борзило Татьяна Борзило рассказала, что ее мать находится дома. "Мама дома. У нас все хорошо. Но у нее ограничение на общение, поэтому подойти к телефону она не может. В новом доме много работы: надо копать огород, смотреть за детьми, общаться нам некогда", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Муж Людмилы Борзило Сергей Борзило уточнил, что добиться отмены решения суда о ее принудительной госпитализации пока не удалось. "Мы обжаловали решение суда от 24 декабря 2025 года о ее принудительной госпитализации, но нам было отказано", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Некоторые из соратников Борзило по местной ячейке КПРФ рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что Людмила Борзило прекратила заниматься расследованиями. По их мнению, это может быть связано с тем, что влиятельные чиновники могли способствовать тому, чтобы Борзило вернулась домой, но в обмен на то, что она ограничит свое общение.

Дело в отношении Людмилы Борзило было закрыто не по реабилитирующим основаниям, а в связи с рождением ребенка, отметила корреспонденту "Кавказского узла" депутат Наталья Оськина. При этом депутат отказалась комментировать предположения некоторых соратников Борзило, что за преследованием Борзило будто бы стоит именно Оськина.

От комментариев также отказались следователь Батаев и следователь Андрей Карикэ, возбуждавший дело. "Я там давно не работаю, ответить не могу", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, ранее член КПРФ из Ростовской области Людмила Борзило пожаловалась, что силовики необоснованно завели на нее уголовное дело, а чиновники пытаются поместить ее детей в детдом за ее активную гражданскую позицию. Активистка была отправлена под домашний арест, а затем принудительно помещена в психиатрическую клинику в Ростове-на-Дону, во время заседания суда по ее жалобе у Борзило случился выкидыш.

15 апреля 2025 года суд смягчил ей меру пресечения. В итоге органы опеки отозвали иск об ограничении родительских прав. Суд по ходатайству следователя постановил вновь отправить Борзило в психиатрическую клинику, когда она находилась на сохранении в частной клинике.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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