Людмила Борзило вновь столкнулась с принуждением к госпитализации в психиатрическую клинику

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Как писал "Кавказский узел", член КПРФ из Ростовской области Людмила Борзило пожаловалась, что силовики необоснованно завели на нее уголовное дело, а чиновники пытаются поместить ее детей в детдом за ее активную гражданскую позицию. В марте активистка была отправлена под домашний арест, а затем принудительно помещена в психиатрическую клинику в Ростове-на-Дону, во время заседания суда по ее жалобе у Борзило случился выкидыш. 15 апреля суд смягчил ей меру пресечения. В итоге органы опеки отозвали иск об ограничении родительских прав.

Людмила Борзило обвиняется в разглашении тайны усыновления. Расследованием работы роддома она занялась после того, как ей сообщили, что ее ребенок, родившийся в 2016 году, умер. Активистка уверена, что ее ребенка подменили и передали бездетной паре. Однако в уголовном деле говорится о другом ребенке, историю которого она опубликовала в интернете: он уже достиг совершеннолетия и знал о том, что был усыновлен. По данным издания 161.ru, речь идет о юноше 2005 года рождения.

5 сентября супруг Людмилы Борзило Сергей Борзило сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что получил очередной ответ из Следственного комитета, в котором говорится, что обращение с жалобой на действия следователей Зимовниковского межрайонного следственного отдела перенаправлено тем, на кого Борзило жаловался, то есть следователям этого же отдела.

По словам Борзило, его жене запрещено общение со средствами массовой информации и пользование средствами связи. Он утверждает, что следователь «продолжает использовать карательную медицину» и своими действиями ставит под угрозу жизнь не только Людмилы, но и их будущего ребёнка, которого они ожидают в начале января.

В конце мая Борзило была объявлена в розыск, а 15 августа Пролетарский районный суд по ходатайству того же следователя поместил ее в психиатрическую клинику, посчитав "опасной для общества и для себя". На заседание суда саму Борзило не пригласили. О том же, что она находится в розыске, Людмила Борзило узнала только недавно от адвоката по назначению.

Адвокат Борзило раскритиковал заключение судебно-психолого-психиатрической комиссии

В постановлении со ссылкой на заключение судебно-психолого-психиатрической комиссии экспертов №24 от 7 апреля 2025 года говорится, что Борзило диагностировано психиатрическое расстройство с склонностью к постоянных жалобам, судебным искам и сутяжничеству.

Один из адвокатов Борзило на условиях анонимности рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что аналогичные диагнозы в советской практике ставились инакомыслящим, в современной же практике такой шифр встречается редко и относится к затяжным, труднодиагностируемым вариантам. Перечень симптомов в ростовском заключении выглядит, по словам адвоката, как компиляция, а не как описание реально установленных клинических признаков.

По словам адвоката, в ходатайстве следователя подчёркивается, что многодетная женщина, состоящая в браке и ведущая активную общественную деятельность, «не может понимать сущность процессуальных действий и своего положения». По мнению защитников, такая формулировка фактически лишает её права самостоятельно участвовать в процессуальных действиях и ограничивает гражданские права.

Он напомнил, что официальное заключение комиссии от 7 апреля 2025 года было опровергнуто и подвергнуто критике независимого эксперта - доктора медицинских наук, судебно-психиатрического эксперта с 30 летним стажем Василия Белова. По его заключению, подготовленному 28 мая 2025 года по запросу семьи, документ комиссии «не соответствует критериям достоверности и объективности» и противоречит требованиям Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности» №73-ФЗ.

Главным нарушениями эксперт назвал следующие: неправильно выбран и указан код диагноза (утверждается, что под кодом F20.82 в МКБ-10 значится иное заболевание); отсутствует описание использованных методик и валидных инструментов диагностики; заключение опирается на субъективные суждения, а не на объективные научные данные; в материалах дела отсутствуют сведения о профессиональной подготовке экспертов, подписавших ростовское заключение, а так же их подписи обо ответственности за заведомо ложные заключения.

Эксперт сделал вывод, что заключение комиссии от 7 апреля 2025 года «не соответствует критериям достоверности и объективности… и не может использоваться в качестве доказательства по делу Борзило Л.А.», однако, по словам защиты Борзило, все из попытки представить в дело это заключение отвергается судьями без объяснения причин.

Ранее комиссия ГБУ РО «Психиатрическая больница» в заключении указала, что в амбулаторных условиях полно и всесторонне оценить психическое состояние Борзило не представляется возможным.

«Почему 7 апреля 2025 года эта комиссия смогла установить заболевание, можно только догадываться, учитывая активную заинтересованность следствия изолировать Борзило от общества, если не в ИВС по причине многодетности и беременности, то хотя бы в психбольнице», - подчеркнул адвокат.

Адвокат по назначению Лариса Савченко в судебном заседании 15 августа настаивала на отказе следователя от повторного помещения подзащитной в психиатрическую клинику. По её заявлению, требования следователя незаконны. «Согласно ст. 203 УПК РФ принудительное помещение подозреваемого или обвиняемого в медицинскую организацию возможно только для производства судебной экспертизы, а не для удержания там человека. Это помещение производится только для проведения судебной экспертизы, а не для лечения или принудительной госпитализации», - пояснила Савченко в суде. Однако суд все равно постановил отправить беременную женщину, как «опасную для себя и окружающих» в психбольницу до 17 сентября.

Семья Борзило столкнулась с давлением

Мы верим, что этот ребёнок жив и был украден, потому что обратного нам никто не доказал

Старшая дочь Борзило Татьяна заявила, что их семья уже год подвергается давлению со стороны местных чиновников и силовиков, это создает «нервную обстановку». Татьяна утверждает, что семья до сих пор не получила ответы по делу о младшем брате, родившемся в 2016 году: по их данным, ребёнка объявили мёртворождённым, но отсутствуют достоверные результаты экспертиз и объяснения по обстоятельствам смерти. «Мы верим, что этот ребёнок жив и был украден, потому что обратного нам никто не доказал. И по этим основаниям моя мама объявлена сумасшедшей. Причём под грифом "секретно"», - рассказала Татьяна Борзило корреспонденту "Кавказского узла".

Татьяна также сообщила, что в деле появился документ от 25 июня, в котором она значится как представитель матери «в связи с её якобы неспособностью самостоятельно воспринимать реальность». По её словам, у неё есть доверенность от матери, и она собирается защищать мать по доверенности и жаловаться на ее преследование. «Недееспособным человека может признать только суд и затем назначить ему представителя. Такого решения и таких оснований для моей мамы нет», - уверена дочь.

«Для всех беременных такие стрессы совершенно не нужны. Мы потеряли ребёнка в 2016 году по вине медработников. И до сих пор не знаем, жив он или мёртв», - прокомментировал ситуацию Сергей Борзило.

Он утверждает, что следователи отказываются передать семье результаты экспертизы по эксгумации, хотя обещали сделать это ещё в 2024 году. «Вместо этого следствие прячет экспертизу и устроило травлю моей супруги, пытаясь упрятать её в психушку, где ребёнок, которого мы ждем, просто погибнет», - заявил мужчина.

По его словам, сейчас Людмила находится под наблюдением в частной клинике. «Ей делали УЗИ, срок 18 недель, и нам сказали, что у нас будет девочка», - добавил он.

Когда я возмущалась, мне угрожали, что "напишут всё, что надо"

В письме мужу из психиатрической клиники Людмила жаловалась на условия нахождения там. «Пациентов били, оскорбляли, не выпускали в туалет, издевались. Я помогала старикам, потому что санитарки издевались над ними. Когда я возмущалась, мне угрожали, что "напишут всё, что надо"», - сообщила она.

В Зимовниковском межрайонном следственном отделе и в Пролетарском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" отказались комментировать ситуацию с Людмилой Борзило, сославшись на «тайну следствия» и «закрытость судебного процесса».

При этом защита подчеркивает, что «тяжесть» самого уголовного дела, предусматривающего только штраф и до четырех месяцев заключения, не стоит тех огромных ресурсов, которые тратит следствие на «раскрытие преступления».

«Следователь уже несколько раз продлевал сроки без каких-либо причин. Дело в суд не передает. И занят только тем, что пытается лечить многодетную мать по сфальсифицированному диагнозу в закрытом учреждении с запретом говорить фактически о его действиях. Им вовлечены в абсурдное дело «о разглашении тайны усыновления» все органы власти от администрации до суда. При этом сам «потерпевший» никогда не скрывал, что он приемный сын у родственников Людмилы и «разглашение» произошло, когда он был совершеннолетний. Сама Людмила уже многократно извинилась и признала свою ошибку, пояснила это эмоциональным срывом, так как несколько лет не могла добиться от следствия экспертизы тела ее якобы умершего ребенка, которую должны были сделать сразу, когда она его родила», - добавил адвокат.

