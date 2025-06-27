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20:52, 27 июня 2025

Чиновники опеки отказались от претензий к Людмиле Борзило

Людмила Борзило, фото предоставлено "кавказскому узлу" Людмилой Борзило

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Иск об ограничении родительских прав многодетной активистки Людмилы Борзило отозван самим заявителем, органом опеки и попечительства Орловского района Ростовской области. 

Как писал "Кавказский узел", член КПРФ из Ростовской области Людмила Борзило пожаловалась, что силовики необоснованно завели на нее уголовное дело, а чиновники пытаются поместить ее детей в детдом за ее активную гражданскую позицию. В марте активистка была отправлена под домашний арест, а затем принудительно помещена в психиатрическую клинику в Ростове-на-Дону во время заседания суда по ее жалобе у Борзило случился выкидыш. 15 апреля суд смягчил ей меру пресечения. Заседание по иску органов опеки, которые требовали ограничить Борзило в родительских правах, было назначено на 7 июля. 

Людмила Борзило обвиняется в разглашении тайны усыновления. Расследованием работы роддома она занялась после того, как ей сообщили, что ее ребенок, родившийся в 2016 году, умер. Активистка уверена, что ее ребенка подменили и передали бездетной паре. Однако в уголовном деле говорится о другом ребенке, историю которого она опубликовала в интернете: он уже достиг совершеннолетия и знал о том, что был усыновлен. По данным издания 161.ru, речь идет о юноше 2005 года рождения.

Орган опеки и попечительства Орловского района Ростовской области сегодня, 27 июня, отозвал иск с требованием об ограничении Людмилы Борзило в родительских правах, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" супруг активистки Сергей Борзило и депутат гордумы Ростова-на-Дону от КПРФ Наталья Оськина, представляющая интересы женщины.

Судебное заседание, назначенное ранее на 7 июля, отменено в связи с отзывом иска. "Опека сняла претензии в ограничении прав на детей. Суда не будет. Мы добились того, что иск они отозвали", - сообщила Наталья Оськина.

Многодетная мать Людмила Борзило, по словам близких, фактически изолирована от общения с внешним миром: по условиям меры пресечения она не имеет доступа к интернету и возможности давать комментарии журналистам.

По словам Сергея Борзило, все формальные основания, на которых опека пыталась ограничить Людмилу в родительских правах, устранены. "Она больше не мать-одиночка: мы зарегистрировали брак, а всех наших детей я оформил на себя, плюс мы ждем еще одного ребенка. Мы переехали в благоустроенный дом, который нам помогает снимать отделение КПРФ. Что касается здоровья Людмилы, она не признана невменяемой и никакого психиатрического диагноза у нее нет, хотя ей пытаются этот диагноз придумать", - заявил он. 

Следственные органы продолжают настаивать на помещении Людмилы Борзило в психиатрический стационар. Это требование, по словам Натальи Оськиной, вступает в противоречие с заключением независимого эксперта - профессора Василия Белова, доктора медицинских и психологических наук, судебно-медицинского эксперта и психиатра-нарколога.

В своем заключении от 10 февраля 2025 года (копия документа есть в распоряжении "Кавказского узла") Белов указал, что принудительное помещение Борзило в психиатрический стационар не имеет правовых оснований. Заключение судебно-психиатрической комиссии от 6 декабря 2024 года, на которое ссылается следствие, не отвечает, по его оценке, требованиям закона, а также "критериям достоверности и объективности".

Тем не менее, следователь настаивает на повторной экспертизе, мотивируя это тем, что Борзило требует от следствия предоставить свидетельство об усыновлении ребенка 2005 года рождения ее родственницей. "Он требует положить многодетную мать в психушку на основании того, что она настаивает на проверке законности факта усыновления, а свидетельства об этом в материалах дела нет", - пояснила Наталья Оськина.

По ее словам, если факт официального усыновления не будет подтвержден, это ставит под сомнение законность нахождения ребенка в семье и может свидетельствовать о преступлении.

Адвокат, оказывающий консультации по делу Борзило, на условиях анонимности сообщил "Кавказскому узлу", что при отсутствии официального оформления усыновления в 2005 году может быть возбуждено уголовное дело в отношении участников возможной незаконной передачи ребенка в семью родственницы Людмилы, которые также способствовали возбуждению дела против Борзило. Он перечислил шесть уголовных статей, под которые могут подпадать действия участников "сделки", в том числе должностных лиц. 

"Если выяснится, что ребенок был получен без документов в 2005 году, без опеки, по первичным бумагам от матери, отказавшейся от него в роддоме, это разрушает всю версию обвинения. Следователь может сам стать фигурантом уголовного дела. Мы расцениваем его попытки отправить Людмилу в психиатрическую больницу как форму давления и способ замести следы", - заключила Оськина.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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