Защита Борзило заявила о новых попытках властей ограничить ее родительские права

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Власти продолжают добиваться ограничения родительских прав многодетной активистки Людмилы Борзило, которая госпитализирована из-за угрозы для новой беременности. Перед новым заседанием суда Борзило и ее муж официально зарегистрировали брак, чтобы детей не смогли изъять из семьи.

Как писал "Кавказский узел", член КПРФ из Ростовской области Людмила Борзило пожаловалась, что силовики необоснованно завели на нее уголовное дело, а чиновники пытаются поместить ее детей в детдом за ее активную гражданскую позицию. 3 марта активистка была помещена под домашний арест, а 5 марта по распоряжению следователя ее принудительно увезли в психиатрическую клинику в Ростове-на-Дону. 13 марта суд отказался отменить решение о принудительном помещении Борзило в психбольницу, в зале суда у активистки, которая была беременна, случился выкидыш. Вечером 7 апреля Людмила Борзило была возвращена домой, а 15 апреля суд смягчил ей меру пресечения.

Людмила Борзило обвиняется в разглашении тайны усыновления. Расследованием работы роддома она занялась после того, как ей сообщили, что ее ребенок, родившийся в 2016 году, умер. Активистка уверена, что ее ребенка подменили и передали бездетной паре. Однако в уголовном деле говорится о другом ребенке, историю которого она опубликовала в интернете: он уже достиг совершеннолетия и знал о том, что был усыновлен. По данным издания 161.ru, речь идет о юноше 2005 года рождения.

Активистка Людмила Борзило и ее муж Сергей Борзило 17 июня официально зарегистрировали брак. Как пояснили супруги, поводом оформить давние семейные отношения их вынудили продолжающиеся попытки давления со стороны властей и стремление защитить своих шестерых детей. Пока Людмила находится в больнице на сохранении, будучи на втором месяце беременности, правоохранительные органы продолжают добиваться ограничения ее родительских прав и настаивают на принудительном лечении в психиатрической клинике, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Борзило.

По словам Борзило рассказал, что на момент регистрации брака его жена была уже госпитализирована: «Людмила беременна, и после выкидыша, случившегося на фоне стресса от судебного процесса, беременность снова под угрозой. Но мы хотим еще одного ребенка. Мы семья, и хотим просто жить как семья», - заявил Сергей Борзило.

Он добавил, что в день регистрации брака они с детьми и родственниками также отпраздновали два других события. «17 июня был тройной праздник: мы зарегистрировали брак, моей маме исполнилось 77 лет, а младшему сыну - два года», - рассказал он.

Первые попытки властей отобрать детей предпринимались на фоне того, что Людмила была матерью-одиночкой и проживала в аварийном жилье, но теперь ситуация изменилась, пояснил Сергей Борзило. «Сейчас мы живем в благоустроенном доме, где пять комнат. Его помогли снять наши товарищи по партии, потому что в старом доме просто невозможно было находиться. Я работаю, идет посевная, с детьми помогают старшая дочь и моя мама. Основания для ограничения прав жены на детей теперь отсутствуют», — уверен Сергей.

Семья отказалась от предложенного государством жилья, которое Сергей называет небезопасным и неприемлемым. «Это бывший барак работников железной дороги, в двух метрах от железной дороги. Дом трясется каждые полчаса, удобства на улице, детям опасно. Нам предложили 35 квадратных метров на всех, это меньше половины того, что положено по закону. По закону на каждого члена семьи полагается по 18 квадратных метров. Дом гнилой, разделен на три части с посторонними людьми. Что это за помощь? С одной стороны звучат лозунги о поддержке многодетных семей, с другой есть попытки посадить мать шестерых детей и отправить ее в психушку. Где логика? Где забота о детях?», - возмутился он.

Людмила Борзило с 2018 года добивалась, чтобы ее дом признали аварийным, но власти Орловского района признавали его пригодным к проживанию. В октябре 2024 года прокуратура совместно с госжилинспекцией провела проверила дом Борзило и признала его непригодным для проживания, а в апреле 2025 года, после проверки предложенного семье властями “маневренного фонда”, заключила, что и это жилье не соответствует требованиям безопасности. В результате, в мае 2025 года суд наконец признал дом Борзило аварийным и подлежащим сносу, говорится в публикации издания Voicedaily.ru от 17 июня.

Депутат гордумы Ростова-на-Дону от КПРФ Наталья Оськина, которая официально представляет интересы Людмилы, подтвердила слова ее супруга.

«Я сопровождала Людмилу в больницу, она на сохранении, так как ее беременность вызывает опасения у врачей. Уголовное дело стоит на месте, но следователь продолжает добиваться её направления в психиатрическую больницу, несмотря на заключение независимой экспертизы из Санкт-Петербурга, которая опровергла все основания для этого», - сообщила Оськина. Она также подтвердила, что Людмиле по-прежнему запрещено общаться с журналистами и использовать интернет.

Старшая дочь активистки Татьяна Борзило, едва став взрослой, взяла на себя часть ответственности за младших детей. «Я помогаю с братьями, когда мама в больнице, а папа на работе. Мы одна семья, и должны держаться вместе», - заявила девушка.

Заседание суда, на котором может быть решен вопрос об ограничении родительских прав Людмилы Борзило, назначен на 7 июля. Адвокаты Борзило утверждают, что никаких оснований для ограничения прав активистки на детей у заявителей не осталось.

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