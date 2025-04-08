Борзило вышла из психиатрической больницы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ростовскую активистку Людмилу Борзило выпустили из закрытой психиатрической больницы, где врачи провели ее экспертизу. Борзило предстоит длительное лечение после выкидыша.

Как писал "Кавказский узел", член КПРФ из Ростовской области Людмила Борзило пожаловалась, что силовики необоснованно завели на нее уголовное дело и потребовали пройти психиатрическую экспертизу, а чиновники пытаются поместить ее детей в детдом за ее активную гражданскую позицию. 3 марта суд отправил Людмилу Борзило под домашний арест, а 5 марта по распоряжению следователя ее принудительно увезли в психиатрическую клинику в Ростове-на-Дону. 13 марта суд отказался отменить решение о принудительном помещении Борзило в психиатрическую больницу. В зале суда у активистки, которая была беременна, случился выкидыш. 26 марта защитники Борзило сообщили, что она не получает медпомощь в психиатрической клинике и не имеет возможности поговорить по телефону с родными.

Людмила Борзило обвиняется в разглашении тайны усыновления. Расследованием работы роддома она занялась после того, как ей сообщили, что ее ребенок, родившийся в 2016 году, умер. Активистка уверена, что ее ребенка подменили и передали бездетной паре. Однако в уголовном деле говорится о другом ребенке, историю которого она опубликовала в интернете: он уже достиг совершеннолетия и знал о том, что был усыновлен. По данным издания 161.ru, речь идет о юноше 2005 года рождения.

Вечером 7 апреля силовики доставили Людмилу Борзило из психиатрической клиники домой в поселоке Орловский Ростовской области, где она проживает с детьми, об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказала ее старшая дочь Татьяна Борзило. Во время отсутствия матери она ухаживала за младшими братьями.

По словам Татьяна, мама приехала очень уставшая и сразу заснула. Ей предстоит длительное лечение, так как после выкидыша в психобольнице ей не оказывалась медицинская помощь.

Депутат Гордумы Ростова-на-Дону Наталья Оськина подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что Борзило выпустили их психбольницы 7 апреля, это на трое суток позже отведенного на пребывание в ней месяца. «Как пояснили медработники, это было сделано из-за того, что на экспертизу им отвели месячный срок, а Борзило отсутствовала трое суток в гинекологии. Поэтому медработники решили приплюсовать эти дни и назначили выписку Людмилы на 7 апреля", - отметила она.

Очень хочется верить в человеческую порядочность медработников и в то что, к Людмиле не будут применены методы карательной психиатрии

По словам Оськиной, последние трое суток работники психиатрической больница проводили экспертизу Борзило. «Так как я депутат Ростова-на-Дону и возглавляю в думе комиссию по здравоохранению, то меня и еще двух моих коллег Куцаеву Инну - помощника депутата Госдумы Евгения Бессонова и Крашенникову Татьяну - помощника депутата Госдумы Николая Коломейцева допустили в закрытое учреждение. Мы не могли присутствовать на консилиуме врачей, где психиатры задавали вопросы Людмиле Борзило, но мы все трое суток находились в коридоре и поддерживали Людмилу морально, а также в перерывах приносили ей еду. Людмилу хотели оставить еще, но мы объяснили медработникам, что у Людмилы очень маленький ребенок, который без ее не страдает, и они согласились ее отпустить на третьи сутки. Результаты экспертизы нам неизвестны. Но мы думаем, что мы скоро узнаем о них. И очень хочется верить в человеческую порядочность медработников и в то что, к Людмиле не будут применены методы карательной психиатрии", - добавила депутат ростовской Гордумы.

Также Оськина сообщила, что в интересах Борзило заключен договор с двумя адвокатами Юрием Салютиным и Андреем Невольских, которые уже познакомились с Борзило и представили сотрудникам психбольницы свои ордера в дело о проведении психиатрической экспертизы.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.