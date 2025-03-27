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06:02, 27 марта 2025

Защитники Борзило заявили об отказе ей в медпомощи и общении с детьми

Людмила Борзило, кадр видео https://rutube.ru/video/0d3904df60b1422574169a86a72ec77a/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активистка из Ростовской области Людмила Борзило, принудительно помещенная в закрытую психиатрическую больницу, не получает там медицинской помощи после перенесенного выкидыша и лишена телефонных разговоров с родными. 

Как писал "Кавказский узел", член КПРФ из Ростовской области Людмила Борзило пожаловалась, что силовики необоснованно завели на нее уголовное дело и потребовали пройти психиатрическую экспертизу, а чиновники пытаются поместить ее детей в детдом за ее активную гражданскую позицию. 3 марта суд отправил Людмилу Борзило под домашний арест, а 5 марта по распоряжению следователя ее принудительно увезли в психиатрическую клинику в Ростове-на-Дону. 13 марта суд отказался отменить решение о принудительном помещении Борзило в психиатрическую больницу. В зале суда активистка, которая была беременна, пережила выкидыш. 

Людмила Борзило обвиняется в разглашении тайны усыновления. Расследованием работы роддома она занялась после того, как ей сообщили, что ее ребенок, родившийся в 2016 году, умер. Активистка уверена, что ее ребенка подменили и передали бездетной паре. Однако в уголовном деле говорится о другом ребенке, историю которого она опубликовала в интернете: он уже достиг совершеннолетия и знал о том, что был усыновлен. По данным издания 161.ru, речь идет о юноше 2005 года рождения.

После экстренной госпитализации из зала суда 13 марта Людмила Борзило перенесла в течение трех дней две гинекологические операции, а 21 марта ее снова перевели в закрытую психиатрическую клинику, рассказала депутат Гордумы Ростова-на-Дону Наталья Оськина корреспонденту “Кавказского узла”. 

«По состоянию на 26 марта она находится в закрытом стационаре на так называемой «психолого-психиатрической экспертизе». Никакой медпомощи там ей не оказали и не оказывают, все просьбы игнорируют. У нее после операций очень сильные боли, но ей даже анальгин не дают в психиатрической клинике. Запрещают звонить адвокатам, хотя это разрешено законом, запрещают звонить детям», - заявила депутат.

Младшие дети Людмилы очень скучают по маме и плачут из-за ее отсутствия, не понимая, где она, рассказала корреспонденту “Кавказского узла” дочь активистки Татьяна Борзило, которой пришлось ухаживать за младшими братьями.

По словам Натальи Оськиной, соратники передают активистке необходимые вещи - еду и одежду. К делу Борзило подключились “депутаты всех уровней и адвокаты”, которые написали “десятки писем”. «Пришли ответы. Их смысл сводится к голословному утверждению, что «никакие меры медикаментозного воздействия или физической силы к Людмиле Борзило в закрытом учреждении - психбольнице - не применяются», - сообщила она. Экспертизы в этом учреждении, по данным депутата, с ней также не проводится - активистка не подписывает никакие тесты, которые ей предлагал персонал. 

«Я видела Людмилу последний раз 23 марта, в воскресенье. Лично с ней общался адвокат, я же видела ее только  в окно больницы, потому что свидания не разрешают ни с кем. Звонки только из кабинета главврача и только адвокату, когда позволяют. Нарушается принятое решение суда, где Людмила помещена под домашний арест с детьми, а с ними ей даже поговорить не дают по телефону», - добавила Оськина. 

Людмила Борзило находится в болезненном и морально подавленном состоянии, заявил корреспонденту “Кавказского узла” адвокат Алексей Олейник. В психиатрической больнице заявили, что не могут предоставить прописанные ей после операций и выписке консультации гинеколога. «Психиатры за ней наблюдают, то есть проводят экспертизу по поставленным вопросам. Для них достаточно методики наблюдения, как они сказали мне», - пояснил адвокат. Олейник отметил, что сомневается в объективности такой экспертизы, тем более, что законных оснований для ее назначения не было. 

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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