Людмила Борзило перенесла выкидыш в зале суда

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Беременная активистка из Ростовской области Людмила Борзило экстренно госпитализирована из зала суда после отказа отменить решение о ее принудительном помещении в психиатрическую больницу, ребенка она потеряла.

Как писал "Кавказский узел", член КПРФ из Ростовской области Людмила Борзило пожаловалась, что силовики необоснованно завели на нее уголовное дело и потребовали пройти психиатрическую экспертизу, а чиновники пытаются поместить ее детей в детдом за ее активную гражданскую позицию. 3 марта суд отправил Людмилу Борзило под домашний арест, а 5 марта по распоряжению следователя ее принудительно увезли в психиатрическую клинику в Ростове-на-Дону. В клинике Борзило отказалась сдавать анализы для экспертизы. Медперсонал попытался помешать адвокату навестить активистку.

Людмила Борзило обвиняется в разглашении тайны усыновления. Расследованием работы роддома она занялась после того, как ей сообщили, что ее ребенок, родившийся в 2016 году, умер. Активистка уверена, что ее ребенка подменили и передали бездетной паре. Однако в уголовном деле говорится о другом ребенке, историю которого она опубликовала в интернете: он уже достиг совершеннолетия и знал о том, что был усыновлен. По данным издания 161.ru, речь идет о юноше 2005 года рождения.

Ростовский областной суд 13 марта утвердил решение суда первой инстанции о помещении многодетной матери Людмилы Борзило в психиатрическую больницу для медосвидетельствования. После оглашения принятого решения об отказе удовлетворить апелляцию, у Борзило произошло кровотечение, она потеряла сознание и была экстренно госпитализирована, из зала суда ее вынесли на носилках. Врачи констатировали беременность и выкидыш. Теперь Борзило находится в ростовской больнице, где ей проводят операцию по удалению остатков плода из-за срыва беременности, рассказали корреспонденту “Кавказского узла” депутат горсовета Ростова-на-Дону Наталья Оськина и адвокат Алексей Олейник, которые присутствовали в суде.

«В отношении Людмилы Борзило при рассмотрении ее апелляции было совершено преступление», - заявил адвокат Олейник, отметив, что ранее не сталкивался в своей практике с такой жестокостью представителей власти к беременной женщине.

Оськина, в свою очередь, охарактеризовала произошедшее как «публичное убийство неродившегося человека». Депутат находилась рядом с Людмилой Борзило в зале суда в тот момент, когда у активистки началось кровотечение и она потеряла сознание.

«Это было страшно. Все, кто пришел поддержать Людмилу, а это около 60 человек, были в шоке от происходящего. На наших глазах женщина из-за неправомерных действий следствия и суда теряла ребенка, ее жизнь также была под угрозой. Она просто упала на пол, истекая кровью. Срочно вызвали скорую помощь, медработники положили ее на носилки и вынесли из здания суда. Я поехала вместе с ней в больницу в гинекологическое отделение. В больнице подтвердили беременность Людмилы, ее привели в чувство, но спасти ребенка не удалось, ее отправили на операцию по абортированию. Я женщина и вместе с Людмилой пережила весь этот ужас. Жестокие люди умышленно издеваются над беременной женщиной, не совершившей ничего, за что можно было бы держать ее под домашним арестом и на месяц отнимать от четырех малолетних детей для помещения в психушку, они должны быть лишены мантий и погон», - заявила Оськина корреспонденту “Кавказского узла”.

Прямо в суде было собрано порядка 60 подписей под заявлениями против следователя и судей, чьи действия против беременной женщины привели к трагедии. Заявления направлены в квалификационную коллегию судей, генпрокуратуру и председателю СКР.

«Я заявлял ходатайства и говорил, что моя подзащитная беремена, что она находится в стрессе из-за разлуки с детьми, переживает как ее грудной ребенок обходится без нее, как обходятся без нее другие дети, привязанные к ней очень сильно эмоционально. Но в процессе по рассмотрению апелляции было впечатление, что все мои доводы вообще судьи не касаются. Судья и следователь гнули свою линию: упечь мою подзащитную в психушку, изолировать ее от общества, при том что она не является опасной ни для себя, не для окружающих. Является отличной матерью, активисткой и никакого страшного преступления не совершала», - заявил адвокат Алексей Олейник.

Он напомнил, что власти активно пропагандируют семейные ценности и многодетность, призывая женщин рожать. «Но мы видим реальную беременную женщину, многодетную мать, которую отлучают от детей и доводят в зале суда до такого состояния, что у женщины происходит выкидыш и врачи бессильны что-либо сделать. Мы еще не знаем что будет с Людмилой. Она сейчас в больнице, можно сказать что под угрозой оказалась и ее жизнь», - возмутился адвокат.

Супруг активистки Сергей Борзило и ее дочь Татьяна тяжело переживают случившееся и беспокоятся за Людмилу. «Вмененное преступление о разглашении тайны усыновления взрослого мужчины, который с пяти лет знал что его усыновили не может расцениваться как преступление. Тем более что Людмила раскаялась в том, что она повторила то, что говорили все другие, и принесла искренние извинения. Но из нее следствие слепило преступницу и теперь убили нашего совместного ребенка, которого мы желали и ждали», - сказал Сергей Борзило.

Соратница Борзило Елена Савенкова отметила, что история потери ребенка в зале суда потрясла общественность. «Люди не намерены останавливаться и будут добиваться чтобы организовавшие это преступление против женщины должностные лица непременно понесли наказания за свои деяния». Она подтвердила, что в здании суда находились около 60 человек, которые пришли поддержать Борзило, но никого их них не пустили в зал заседаний. «Люди увидели как Людмилу из зала суда окровавленную выносили медработники на носилках без чувств. Это что за правосудие такое?», - возмутилась Савенкова.

Адвокат Олейник добавил, что днем ранее, 12 марта, суд рассмотрел апелляцию Людмилы Борзило на изменение ей меры пресечения на домашний арест и также утвердил это решение вопреки всем доводам защиты. «Людмила находилась в подавленном состоянии с того самого момента, как ее поместили в психбольницу. По-видимому созданные ей невыносимые условия и привели к тому, что произошло. Суд отмел все доводы и ходатайства защиты, не стал слушать вообще ничего. На решение об изменении меры пресечения и на решение о направлении в психстационар защитой будут поданы кассационные жалобы вплоть до Верховного суда», - заключил Алексей Олейник.

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